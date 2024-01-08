В Новомосковске взрывной волной от обстрела перевернуло маршрутку — десятки пострадавших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Новомосковске взрывной волной от обстрела перевернуло маршрутку — десятки пострадавших

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Новомосковск
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Масштабная ракетная атака армии РФ утром 8 января пришлась и по Днепропетровской области. В городе Новомосковске из-за взрыва в здании подбросило в воздух маршрутное такси. Транспортное средство перевернулось, пассажиры получили ранения разной степени тяжести.

Маршрутка в Новомосковске попала под взрывную волну

Во время атаки РФ в Днепропетровской области враг ударил по Новомосковску. Взрывом перевернуло маршрутку, уже известно о десятках раненых.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести, – рассказал Лысак.

Последствия обстрела РФ в Новомосковске

По данным главы МВД Игоря Клименко, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси.

8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей, – конкретизировал он данные о пострадавших.

Кроме того, по данным ОВА, повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Ракетная атака РФ на Запорожье: что известно

Утром 8 января российские войска обстреляли Запорожье. Атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами по разным направлениям.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться.

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