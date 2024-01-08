В Новомосковске взрывной волной от обстрела перевернуло маршрутку — десятки пострадавших

Масштабная ракетная атака армии РФ утром 8 января пришлась и по Днепропетровской области. В городе Новомосковске из-за взрыва в здании подбросило в воздух маршрутное такси. Транспортное средство перевернулось, пассажиры получили ранения разной степени тяжести.
Маршрутка в Новомосковске попала под взрывную волну
Во время атаки РФ в Днепропетровской области враг ударил по Новомосковску. Взрывом перевернуло маршрутку, уже известно о десятках раненых.
Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрела РФ в Новомосковске
По данным главы МВД Игоря Клименко, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси.
Кроме того, по данным ОВА, повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.
Ракетная атака РФ на Запорожье: что известно
Утром 8 января российские войска обстреляли Запорожье. Атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами по разным направлениям.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
Пока известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.
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