Гучно у всіх районах. У Маріуполі лунають вибухи

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області зранку 12 січня чують вибухи.
У Маріуполі лунає “бавовна”
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 12 січня повідомив, що в усіх районах міста "гучно".
Яка ситуація у Маріуполі
Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. З того часу місто стало важливим перевалочним пунктом для російських військ, через який вони переправляють зброю, техніку та солдатів на передову.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
7 січня під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.
Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.
Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.
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