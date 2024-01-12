Гучно у всіх районах. У Маріуполі лунають вибухи

У Маріуполі лунає “бавовна”

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 12 січня повідомив, що в усіх районах міста "гучно".

Маріуполь. Гучно. Усі райони міста. Деталі з'ясовуємо, — написав на своєму каналі Андрющенко. Поширити

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. З того часу місто стало важливим перевалочним пунктом для російських військ, через який вони переправляють зброю, техніку та солдатів на передову.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

7 січня під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.