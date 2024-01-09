В Італії скасували дозвіл на проведення російської виставки про Маріуполь

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь.
У Модені скасували пропагандистську виставку про Маріуполь
Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що виставку скасували на звернення української сторони.
Ніколенко закликав і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій, адже це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією.
Що відомо про заплановану пропагандистську виставку
Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь.
У пропагандистському заході мали взяти участь “незалежний журналіст” Андреа Лучіді, президент фейкової асоціації “Росія Емілія–Романья” Лука Росі, та представник “руху русофілів” Елізіо Бертолазі.
Спротив також закликав українців в Італії масово виходити на мітинги, а владу міста відреагувати на плани росіян, аби уникнути поширення брехні про «визволення» Маріуполя та «легалізувати» його окупацію.
У МЗС України раніше повідомляли, що “виставка-конференція” буде про те, як Маріуполь переживає нібито "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала Росія.
МЗС України заявило, що вважає цю подію російською провокацією. Українське посольство в Римі надіслало офіційне звернення з вимогою скасувати захід.
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