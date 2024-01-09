В Італії скасували дозвіл на проведення російської виставки про Маріуполь

У Модені скасували пропагандистську виставку про Маріуполь

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що виставку скасували на звернення української сторони.

Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Поширити

Ніколенко закликав і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій, адже це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією.

Що відомо про заплановану пропагандистську виставку

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь.

На ньому російські агенти впливу будуть розповідати як добре живе місто, яке пережило блокаду під час якої росіяни знищили його, та “нацистів Києва”. Поширити

У пропагандистському заході мали взяти участь “незалежний журналіст” Андреа Лучіді, президент фейкової асоціації “Росія Емілія–Романья” Лука Росі, та представник “руху русофілів” Елізіо Бертолазі.

Спротив також закликав українців в Італії масово виходити на мітинги, а владу міста відреагувати на плани росіян, аби уникнути поширення брехні про «визволення» Маріуполя та «легалізувати» його окупацію.

У МЗС України раніше повідомляли, що “виставка-конференція” буде про те, як Маріуполь переживає нібито "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала Росія.

МЗС України заявило, що вважає цю подію російською провокацією. Українське посольство в Римі надіслало офіційне звернення з вимогою скасувати захід.