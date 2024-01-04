В Італії хочуть провести пропагандистську виставку про "розквіт" Маріуполя

В італійському місті Модена 20 січня планують провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ.

Що відомо про пропагандистську виставку про Маріуполь

У Facebook з'явився анонс події, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. Опис виставки містить типові пропагандистські наративи, зокрема про "швидкий процес відновлення" після того, як Маріуполь захопили російські війська.

Фото –facebook.com/events

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація "Росія Емілія-Романья". Організатори обіцяють показати "результати роботи нової міської адміністрації" після окупації Маріуполя.

Фото –facebook.com/events

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та "незалежного журналіста" Андреа Лучіді.

В МЗС відреагували на заплановану в Італії виставку про "розквіт" Маріуполя

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація.

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція, - додав Ніколенко. Поширити

В соцмережах та у групах українців Італії вже лунають заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.