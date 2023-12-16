Російські окупанти досі не увімкнули опалення у частині Маріуполя — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти досі не увімкнули опалення у частині Маріуполя — ЦНС

Опалення
Джерело:  ЦНС

Російські окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі змушені сидіти у холоді у морозну погоду.

Жителі Маріуполя без опалення через росіян

Як зазначається, окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами.

Будинки, які вціліли внаслідок російського вторгнення, у середині грудня не можуть підключити до системи опалення.

Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується, - додає ЦНС.

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

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