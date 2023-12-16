Российские оккупанты до сих пор не включили отопление в части Мариуполя — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты до сих пор не включили отопление в части Мариуполя — ЦНС

Отопление
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Источник:  ЦНС

Российские оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.

Жители Мариуполя без отопления из-за россиян

Как отмечается, оккупационные власти временно захваченного города Мариуполь продолжает уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками.

Дома, уцелевшие в результате российского вторжения, в середине декабря не могут подключить к системе отопления.

Следовательно, люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается, - добавляет ЦНС.

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют ужесточить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

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