Российские оккупанты до сих пор не включили отопление в части Мариуполя — ЦНС

Российские оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.
Жители Мариуполя без отопления из-за россиян
Как отмечается, оккупационные власти временно захваченного города Мариуполь продолжает уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками.
Дома, уцелевшие в результате российского вторжения, в середине декабря не могут подключить к системе отопления.
Какая ситуация на оккупированных территориях
Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.
Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.
Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.
Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.
Также захватчики планируют ужесточить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.
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