"Восстановление" демонтажем. Российские оккупанты продолжают уничтожать исторический центр Мариуполя — видео

Что известно об уничтожении РФ исторической части Мариуполя

На примере ул. Итальянский в первую очередь. Сердца купеческого наследия. Красота, верно? Часть уже "восстановили" демонтажем. Сразу до периода ранних кроманьонцев, ага. Часть еще думают. Само развалится или помочь. Ускорить историю так сказать. Ублюдки русские. Они что нащадят – уничтожают. Ремонтируют – уничтожают. Рождающие – уничтожают. Разве кроме уничтожить не умеют, - отметил Андрющенко. Поделиться

Андрющенко также подчеркнул, что россияне активно расширяют оборонительные линии вокруг Мариуполя. Они готовятся к обороне оккупированных территорий и надеются, что эта тактика поможет им подготовиться к приходу ВСУ.

Рядом с каждым мостом стоит небольшая база окупантов, из которой этот мост охраняют. Это делают не потому, что Украина может его взорвать, а для того, чтобы никто туда не зашел и все, что они заминировали, не взорвалось заранее, - объясняет советник мэра оккупированного города. Поделиться

Оккупанты достаточно серьезно относятся ко всем инфраструктурным и фортификационным работам и продолжают над этим работать.

Они провели инвентаризацию всех укреплений, построенных вокруг Мариуполя, в частности, Вооруженными Силами Украины.

В свое время наши военные привели их в порядок, частично расширили, перестроили.

Он добавил, что оборона, которая сегодня находится вокруг Мариуполя, на 90% состоит из обновленных фортификационных сооружений, которые производили ВСУ. В свое время они позволили украинцам сдерживать российское нашествие.

Единственное, что действительно сделали россияне – это провели инвентаризацию, оценили, какие оборонительные сооружения были эффективны, а какие усилить. Другие 10% – это, в частности, минирование мостов, строительство некоторых фортификационных объектов. Также оккупанты перекрывают возможные места форсирования рек. Они проанализировали, с чем сами когда-то столкнулись и на основе этого делают выводы, – отметил Андрющенко. Поделиться

Как выглядят другие уничтоженные армией РФ украинские населенные пункты

Преступная армия РФ полностью уничтожила недавно освобожденную украинскими военными Клищиевку в Донецкой области.

По словам военным, в Клещиевке после российской оккупации нельзя было найти ни одной целой стены, ярко свидетельствующей о реальном лице так называемого "русского мира".

Сегодня россияне пытаются снова оккупировать Клищиевку, от которой осталось только воспоминание. Очевидно, как и для любой империи, Россию интересует только территория – пусть она будет совсем разоренной, - отмечают военные. Поделиться

Воины "Фокстрот" подчеркнули, что пока осталось всего варианты – либо полное уничтожение оккупантов, либо такой "Клещиевкой" станет вся Украина.