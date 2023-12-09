"Восстановление" демонтажем. Российские оккупанты продолжают уничтожать исторический центр Мариуполя — видео

По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные российские власти уничтожают исторический центр города под видом программы "Восстановление исторического центра Мариуполя".
Что известно об уничтожении РФ исторической части Мариуполя
Андрющенко также подчеркнул, что россияне активно расширяют оборонительные линии вокруг Мариуполя. Они готовятся к обороне оккупированных территорий и надеются, что эта тактика поможет им подготовиться к приходу ВСУ.
Оккупанты достаточно серьезно относятся ко всем инфраструктурным и фортификационным работам и продолжают над этим работать.
Они провели инвентаризацию всех укреплений, построенных вокруг Мариуполя, в частности, Вооруженными Силами Украины.
В свое время наши военные привели их в порядок, частично расширили, перестроили.
Он добавил, что оборона, которая сегодня находится вокруг Мариуполя, на 90% состоит из обновленных фортификационных сооружений, которые производили ВСУ. В свое время они позволили украинцам сдерживать российское нашествие.
Как выглядят другие уничтоженные армией РФ украинские населенные пункты
Преступная армия РФ полностью уничтожила недавно освобожденную украинскими военными Клищиевку в Донецкой области.
По словам военным, в Клещиевке после российской оккупации нельзя было найти ни одной целой стены, ярко свидетельствующей о реальном лице так называемого "русского мира".
Воины "Фокстрот" подчеркнули, что пока осталось всего варианты – либо полное уничтожение оккупантов, либо такой "Клещиевкой" станет вся Украина.
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