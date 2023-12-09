Россияне массово расширяют оборонительные сооружения возле оккупированного Мариуполя — Андрющенко

Российские захватчики начали массово расширять оборонительные сооружения на въезде во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области

Что известно об обстановке в Мариуполе

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас оккупанты восстанавливают оборонительные сооружения, они находятся в боевом состоянии.

Кроме того, массово расширяются в обе стороны (восточнее и западнее). Не просто расширяются – здесь системно проводят тренировку оккупационный гарнизон, – написал Андрющенко. Поделиться

Он также предположил, что "битва за Мариуполь будет не легкой, но точно будет".

В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления

оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:

в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");

в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.