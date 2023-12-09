Россияне массово расширяют оборонительные сооружения возле оккупированного Мариуполя — Андрющенко

Российские захватчики начали массово расширять оборонительные сооружения на въезде во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области
Что известно об обстановке в Мариуполе
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас оккупанты восстанавливают оборонительные сооружения, они находятся в боевом состоянии.
Он также предположил, что "битва за Мариуполь будет не легкой, но точно будет".
В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления
оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.
По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:
в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).
Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.