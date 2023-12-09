Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя — Андрющенко

Російські загарбники почали масово розширювати оборонні споруди на в’їзді у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області

Що відомо про обстановку в Маріуполі

За словами радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зараз окупанти поновлюють оборонні споруди, вони знаходяться у боєвому стані.

Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються - тут системно проводять тренування окупаційний гарнізон, - написав Андрющенко. Поширити

Він також припустив, що "битва за Маріуполь буде не легкою, проте точно буде".

У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки

Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:

в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");

в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.