"Відновлення" демонтажем. Російські окупанти продовжують знищувати історичний центр Маріуполя — відео

За словами радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна російська влада нищить історичний центр міста під виглядом програми “Відновлення історичного центру Маріуполя”.
Що відомо про знищення РФ історичної частини Маріуполя
Андрющенко також підкреслив, що росіяни активно розширюють оборонні лінії навколо Маріуполя. Вони готуються до оборони окупованих територій і сподіваються, що ця тактика допоможе їм підготуватися до приходу ЗСУ.
Окупанти досить серйозно ставляться до всіх інфраструктурних та фортифікаційних робіт і продовжують над цим працювати.
Вони провели інвентаризацію всіх укріплень, які були побудовані навколо Маріуполя, зокрема Збройними Силами України.
Свого часу наші військові привели їх до ладу, частково розширили, перебудували.
Він додав, що оборона, яка сьогодні є навколо Маріуполя, на 90% складається з оновлених фортифікаційних споруд, які робили ЗСУ. Свого часу вони дозволили українцям стримувати російську навалу.
Як виглядають інші знищені армією РФ українські населені пункти
Злочинна армія РФ повністю знищила нещадавно звільнену українськими військовими Кліщіївку на Донеччині.
За словами військовим, у Кліщіївці після російської окупації не можна було знайти ні однієї цілої стіни, що яскраво свідчить про реальне обличчя так званого “руського миру”.
Воїни "Фокстрот" наголосили, що наразі лишилося лише всього варіанти – або повне знищення окупантів, або ж такою "Кліщіївкою" стане вся Україна.
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