"Відновлення" демонтажем. Російські окупанти продовжують знищувати історичний центр Маріуполя — відео

Що відомо про знищення РФ історичної частини Маріуполя

На прикладі вул. Італійської в першу чергу. Серця купецької спадщини. Краса, правда? Частину вже "восстановили" демонтажем. Одразу до періоду ранніх кроманьонців, ага. Частину ще думають. Само розвалиться чи допомогти. Пришвидчити історію так би мовити. Ублюдки російські. Вони що нащять - нищять. Що ремонтують - нищять. Що народжують - нищять. Ніхіба окрім низщити не вміють, - зазначив Андрющенко. Поширити

Андрющенко також підкреслив, що росіяни активно розширюють оборонні лінії навколо Маріуполя. Вони готуються до оборони окупованих територій і сподіваються, що ця тактика допоможе їм підготуватися до приходу ЗСУ.

Поруч з кожним мостом стоїть невелика база окупантів, з якої цей міст охороняють. Це роблять не через те, що Україна може його підірвати, а для того, щоб ніхто туди не зайшов і все, що вони замінували не вибухнуло заздалегідь, - пояснює радник мера окупованого міста. Поширити

Окупанти досить серйозно ставляться до всіх інфраструктурних та фортифікаційних робіт і продовжують над цим працювати.

Вони провели інвентаризацію всіх укріплень, які були побудовані навколо Маріуполя, зокрема Збройними Силами України.

Свого часу наші військові привели їх до ладу, частково розширили, перебудували.

Він додав, що оборона, яка сьогодні є навколо Маріуполя, на 90% складається з оновлених фортифікаційних споруд, які робили ЗСУ. Свого часу вони дозволили українцям стримувати російську навалу.

Єдине, що справді зробили росіяни – це провели інвентаризацію, оцінили, які оборонні споруди були ефективні, а які варто посилити. Інші 10% – це зокрема мінування мостів, будівництво деяких фортифікаційних об'єктів. Також окупанти перекривають можливі місця форсування річок. Вони проаналізували, з чим самі колись стикнулися й на основі цього роблять висновки, - зазначив Андрющенко. Поширити

Як виглядають інші знищені армією РФ українські населені пункти

Злочинна армія РФ повністю знищила нещадавно звільнену українськими військовими Кліщіївку на Донеччині.

За словами військовим, у Кліщіївці після російської окупації не можна було знайти ні однієї цілої стіни, що яскраво свідчить про реальне обличчя так званого “руського миру”.

Сьогодні росіяни намагаються знову окупувати Кліщіївку, від якої залишився лише спогад. Очевидно, як і для будь-якої імперії, Росію цікавить лише територія – нехай вона буде зовсім спустошеною, - зазначають військові. Поширити

Воїни "Фокстрот" наголосили, що наразі лишилося лише всього варіанти – або повне знищення окупантів, або ж такою "Кліщіївкою" стане вся Україна.