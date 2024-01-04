В Италии хотят провести пропагандистскую выставку о "расцвете" Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

В Италии хотят провести пропагандистскую выставку о "расцвете" Мариуполя

Мариуполь
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Источник:  online.ua

В итальянском городе Модена 20 января планируется провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

Что известно о пропагандистской выставке о Мариуполе

У Facebook появился анонс события, которое планируют провести в итальянском городе Модена 20 января. Описание выставки содержит типичные пропагандистские нарративы, в частности о "быстром процессе восстановления" после того, как Мариуполь захватили российские войска.

Фото – facebook.com/events

Выставку-конференцию организует культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья". Организаторы обещают показать результаты работы новой городской администрации после оккупации Мариуполя.

Фото – facebook.com/events

На мероприятии планируются выступления президента ассоциации Луки Росси, генерального консула РФ Дмитрия Штодина, итальянского представителя международного движения русофилов Элизео Бертоласи и "независимого журналиста" Андреа Лучиди.

В МИД отреагировали на запланированную в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией - провокация.

МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция, - добавил Николенко.

В соцсетях и группах украинцев Италии уже раздаются призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.

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