В Италии хотят провести пропагандистскую выставку о "расцвете" Мариуполя

В итальянском городе Модена 20 января планируется провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.
Что известно о пропагандистской выставке о Мариуполе
У Facebook появился анонс события, которое планируют провести в итальянском городе Модена 20 января. Описание выставки содержит типичные пропагандистские нарративы, в частности о "быстром процессе восстановления" после того, как Мариуполь захватили российские войска.
Выставку-конференцию организует культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья". Организаторы обещают показать результаты работы новой городской администрации после оккупации Мариуполя.
На мероприятии планируются выступления президента ассоциации Луки Росси, генерального консула РФ Дмитрия Штодина, итальянского представителя международного движения русофилов Элизео Бертоласи и "независимого журналиста" Андреа Лучиди.
В МИД отреагировали на запланированную в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией - провокация.
МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.
В соцсетях и группах украинцев Италии уже раздаются призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.
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