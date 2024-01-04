Міністерство закордонних справ України назвало провокацією виставку про нібито "розквіт" Маріуполя під окупацією РФ в італійській Модені та доручило підготувати офіційне звернення своєму посольству в Римі.

У МЗС назвали виставку в Італії про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією провокацією

Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення, - заявив у коментарі речник МЗС України Олег Ніколенко. Поширити

Ніколенко зауважив, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. За його словами, МЗС очікує, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція.

Що відомо про виставку

Раніше в соцмережах зʼявився анонс заходу в Модені про те, як у Маріуполі нібито триває "швидкий процес відновлення" під російською окупацією.

За інформацією Інституту масової інформації, захід у Модені під назвою “Маріуполь. Відродження після війни” (Mariupol. La rinascita dopo la guerre) на 20 січня анонсувала культурна асоціація країни-окупанта “Росія Емілія-Романья” (Аssociazione Culturale Russia Emilia Romagna).

На цій виставці-конференції росіяни хочуть “представити моденській громадськості результати роботи нової адміністрації міста після остаточного звільнення навесні 2022 року, коли здався батальйон “Азов” на металургійному комбінаті Азовсталь”.

У тексті презентації росіяни називають розбитий обстрілами військ РФ та окупований Маріуполь “містом – символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти, містом-мучеником”. А “звільнили” окупанти Маріуполь від “бандитської окупації, що тривала вісім років”, відлік росіяни ведуть з моменту, коли Маріуполь деякий час перебував під владою так званої “ДНР”.

Водночас, мер міста пан Муццареллі (представник демократичної партії) так прокоментував організацію виставки: “Ми перевіримо, щоб призначення громадського простору відповідало процедурам, але точно наша позиція щодо вторгнення Росії в Україну ніколи не ставилася під сумнів”.

Українські активісти в Італії планують, якщо виставка таки відбудеться, провести акцію протесту та закликають доєднатися всіх охочих, повідомляє місцева газета Модени.