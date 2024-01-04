Министерство иностранных дел Украины назвало провокацией выставку о якобы "расцвете" Мариуполя под оккупацией РФ в итальянской Модене и поручило подготовить официальное обращение своему посольству в Риме.

В МИД назвали выставку в Италии о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией провокацией

Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией - провокация. МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение, - заявил в комментарии представитель МИД Украины Олег Николенко. Поделиться

Николенко отметил, что на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, МИД ожидает, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция.

Что известно о выставке

Ранее в соцсетях появился анонс мероприятия в Модене о том, как в Мариуполе якобы идет "быстрый процесс восстановления" под российской оккупацией.

По информации Института массовой информации, мероприятие в Модене под названием Мариуполь. Возрождение после войны” (Mariupol. La rinascita dopo la guerre) на 20 января анонсировала культурная ассоциация страны-оккупанта “Россия Эмилия-Романья” (Associazione Culturale Russia Emilia Romagna).

На этой выставке-конференции россияне хотят "представить моденской общественности результаты работы новой администрации города после окончательного увольнения весной 2022 года, когда сдался батальон "Азов" на металлургическом комбинате Азовсталь".

В тексте презентации россияне называют разбитый обстрелами войск РФ и оккупированный Мариуполь "городом - символом народного восстания на Донбассе против киевской хунты, городом-мучеником". А "освободили" оккупанты Мариуполь от продолжавшейся восемь лет "бандитской оккупации", отсчет россияне ведут с момента, когда Мариуполь некоторое время находился под властью так называемой "ДНР".

В то же время, мэр города г-н Муццарелли (представитель демократической партии) так прокомментировал организацию выставки: "Мы проверим, чтобы назначение общественного пространства соответствовало процедурам, но точно наша позиция по вторжению России в Украину никогда не подвергалась сомнению".

Украинские активисты в Италии планируют, если выставка состоится, провести акцию протеста и призывают присоединиться всех желающих, сообщает местная газета Модены.