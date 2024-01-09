В Италии отменили разрешение на проведение российской выставки о Мариуполе

Мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о временно оккупированном россиянами Мариуполе.
В Модене отменили пропагандистскую выставку о Мариуполе
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что выставка была отменена на обращение украинской стороны.
Николенко призвал и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций, ведь это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией.
Что известно о запланированной пропагандистской выставке
Напомним, по данным Центра национального сопротивления, 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие по поводу захваченного россиянами города Мариуполь.
В пропагандистском мероприятии должны были принять участие "независимый журналист" Андреа Лучиди, президент фейковой ассоциации "Россия Эмилия-Романья" Лука Росси, и представитель "движения русофилов" Элизио Бертолази.
Сопротивление также призвало украинцев в Италии массово выходить на митинги, а власти города отреагировать на планы россиян во избежание распространения лжи об «освобождении» Мариуполя и «легализовать» его оккупацию.
В МИД Украины ранее сообщали, что выставка-конференция будет о том, как Мариуполь переживает якобы "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала Россия.
МИД Украины заявил, что считает это мероприятие российской провокацией. Украинское посольство в Риме направило официальное обращение с требованием отменить мероприятие.
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