В Италии отменили разрешение на проведение российской выставки о Мариуполе

В Модене отменили пропагандистскую выставку о Мариуполе

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что выставка была отменена на обращение украинской стороны.

Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не ввели в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине. Поделиться

Николенко призвал и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций, ведь это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией.

Что известно о запланированной пропагандистской выставке

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие по поводу захваченного россиянами города Мариуполь.

На нем российские агенты влияния будут рассказывать как хорошо живой город, переживший блокаду, во время которой россияне уничтожили его, и "нацистов Киева". Поделиться

В пропагандистском мероприятии должны были принять участие "независимый журналист" Андреа Лучиди, президент фейковой ассоциации "Россия Эмилия-Романья" Лука Росси, и представитель "движения русофилов" Элизио Бертолази.

Сопротивление также призвало украинцев в Италии массово выходить на митинги, а власти города отреагировать на планы россиян во избежание распространения лжи об «освобождении» Мариуполя и «легализовать» его оккупацию.

В МИД Украины ранее сообщали, что выставка-конференция будет о том, как Мариуполь переживает якобы "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала Россия.

МИД Украины заявил, что считает это мероприятие российской провокацией. Украинское посольство в Риме направило официальное обращение с требованием отменить мероприятие.