Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два лонглиста британской премии BAFTA

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова попал в длинный список британской премии BAFTA в двух номинациях - как лучший документальный фильм и фильм на иностранном языке.

Фильм "20 дней в Мариуполе" в лонглистах премии BAFTA

"20 дней в Мариуполе" – документальный дебют украинского военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

В ленте задокументированы первые недели боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время вторжения России в Украину в 2022 году.

Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое были последними журналистами, которые оставались в окруженном Мариуполе.

Лента уже попала в две категории "Оскара-2024" - как лучший документальный и международный фильм.

С какими фильмами сразится "20 дней в Мариуполе"

В номинации "лучшее документальное кино" кроме "20 дней в Мариуполе", в длинный список попали:

"Американская симфония" (Netflix, США, реж. Мэтью Хайнеман);

"За пределами утопии" (США, реж. Мадлен Гэвин);

"Самое глубокое дыхание" (США, реж. Лаура МакГанн);

High & Low – John Galliano (шотландский режиссер Кевин Макдональд);

"Литл Ричард: Я есть все" (США, реж. Лиза Кортес);

"Безумный от мальчика: История Ноэла Каварда" (реж. Барнаби Томпсон);

"Голубиный тоннель" (Великобритания, реж. Эррол Моррис);

"Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Дэвис Гуггенгейм);

Wham! (Великобритания, реж. Крис Смит).

В лонглисте "иностранного кино", кроме украинского документального фильма, оказались:

"Анатомия падения" (Франция, реж. Жюстин Трие);

"Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки);

"Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, реж. Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш);

"Опавшие листья" (Финляндия и Германия, реж. Аки Каурисмяки);

"Прошедшие жизнь" (США, реж. Селин Сон);

"Снежное общество" (Испания, реж. Хуан Антонио Байона);

"Вкус вещей" (Франция, реж. Чан Ань Хунг);

"Учительская" (Германия, реж. Илкер Чатак);

"Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, реж. Джонатан Глейзер).

Краткие списки премии объявят 18 января. Церемония награждения состоится 18 февраля.