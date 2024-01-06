Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два лонглиста британской премии BAFTA
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Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два лонглиста британской премии BAFTA

20 дней в Мариуполе
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Источник:  BAFTA

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова попал в длинный список британской премии BAFTA в двух номинациях - как лучший документальный фильм и фильм на иностранном языке.

Фильм "20 дней в Мариуполе" в лонглистах премии BAFTA

"20 дней в Мариуполе" – документальный дебют украинского военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

В ленте задокументированы первые недели боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время вторжения России в Украину в 2022 году.

Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое были последними журналистами, которые оставались в окруженном Мариуполе.

Лента уже попала в две категории "Оскара-2024" - как лучший документальный и международный фильм.

С какими фильмами сразится "20 дней в Мариуполе"

В номинации "лучшее документальное кино" кроме "20 дней в Мариуполе", в длинный список попали:

  • "Американская симфония" (Netflix, США, реж. Мэтью Хайнеман);

  • "За пределами утопии" (США, реж. Мадлен Гэвин);

  • "Самое глубокое дыхание" (США, реж. Лаура МакГанн);

  • High & Low – John Galliano (шотландский режиссер Кевин Макдональд);

  • "Литл Ричард: Я есть все" (США, реж. Лиза Кортес);

  • "Безумный от мальчика: История Ноэла Каварда" (реж. Барнаби Томпсон);

  • "Голубиный тоннель" (Великобритания, реж. Эррол Моррис);

  • "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Дэвис Гуггенгейм);

  • Wham! (Великобритания, реж. Крис Смит).

В лонглисте "иностранного кино", кроме украинского документального фильма, оказались:

  • "Анатомия падения" (Франция, реж. Жюстин Трие);

  • "Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки);

  • "Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, реж. Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш);

  • "Опавшие листья" (Финляндия и Германия, реж. Аки Каурисмяки);

  • "Прошедшие жизнь" (США, реж. Селин Сон);

  • "Снежное общество" (Испания, реж. Хуан Антонио Байона);

  • "Вкус вещей" (Франция, реж. Чан Ань Хунг);

  • "Учительская" (Германия, реж. Илкер Чатак);

  • "Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, реж. Джонатан Глейзер).

Краткие списки премии объявят 18 января. Церемония награждения состоится 18 февраля.

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