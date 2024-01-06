Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два лонглиста британской премии BAFTA

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова попал в длинный список британской премии BAFTA в двух номинациях - как лучший документальный фильм и фильм на иностранном языке.
Фильм "20 дней в Мариуполе" в лонглистах премии BAFTA
"20 дней в Мариуполе" – документальный дебют украинского военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.
В ленте задокументированы первые недели боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время вторжения России в Украину в 2022 году.
Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое были последними журналистами, которые оставались в окруженном Мариуполе.
Лента уже попала в две категории "Оскара-2024" - как лучший документальный и международный фильм.
С какими фильмами сразится "20 дней в Мариуполе"
В номинации "лучшее документальное кино" кроме "20 дней в Мариуполе", в длинный список попали:
"Американская симфония" (Netflix, США, реж. Мэтью Хайнеман);
"За пределами утопии" (США, реж. Мадлен Гэвин);
"Самое глубокое дыхание" (США, реж. Лаура МакГанн);
High & Low – John Galliano (шотландский режиссер Кевин Макдональд);
"Литл Ричард: Я есть все" (США, реж. Лиза Кортес);
"Безумный от мальчика: История Ноэла Каварда" (реж. Барнаби Томпсон);
"Голубиный тоннель" (Великобритания, реж. Эррол Моррис);
"Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Дэвис Гуггенгейм);
Wham! (Великобритания, реж. Крис Смит).
В лонглисте "иностранного кино", кроме украинского документального фильма, оказались:
"Анатомия падения" (Франция, реж. Жюстин Трие);
"Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки);
"Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, реж. Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш);
"Опавшие листья" (Финляндия и Германия, реж. Аки Каурисмяки);
"Прошедшие жизнь" (США, реж. Селин Сон);
"Снежное общество" (Испания, реж. Хуан Антонио Байона);
"Вкус вещей" (Франция, реж. Чан Ань Хунг);
"Учительская" (Германия, реж. Илкер Чатак);
"Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, реж. Джонатан Глейзер).
Краткие списки премии объявят 18 января. Церемония награждения состоится 18 февраля.
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