Фильм "20 дней в Мариуполе" попал в топ-10 документалок 2023 года — Indiewire

Документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о захвате города россиянами вошла в тройку лучших в своей категории по версии Indiewire.
"20 дней в Мариуполе" стал одним из лучших фильмов года
Издание о кино Indiewire опубликовало список лучших фильмов 2023 года. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" заняла третье место в категории документалистики.
В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.
Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о захвате города армией РФ вошла в тройку лучших в своей категории.
Лучшей документальной лентой стал "Город Кокомо" о жизненных историях темнокожих трансгендерных секс-работниц из Атланты и Нью-Йорка.
В десятку также вошли:
Menus-Plaisirs: Les Troisgros;
De Humani Corporis Fabrica;
"Четыре дочери";
"Наше тело";
"За пределами утопии";
"Тихий маленький голос";
"Миссия";
"Still: фильм о Майкле Дж. Фоксе".
Фильм "20 дней в Мариуполе": что известно
Это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также приняли участие фотограф Евгений Малолетка и медийница Василиса Степаненко. За это все трое получили Пулитцеровскую премию. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс" – там фильм получил приз зрительских симпатий.
В сентябре 2023 года комитет премии "Оскар" принял решение, что именно "20 дней в Мариуполе" будут представлять Украину среди претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Кроме этого фильм номинировали на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов Cinema Eye Awards, а также на Шевченковскую премию 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-