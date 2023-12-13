Фильм "20 дней в Мариуполе" попал в топ-10 документалок 2023 года — Indiewire
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Фильм "20 дней в Мариуполе" попал в топ-10 документалок 2023 года — Indiewire

Мариуполь
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Источник:  IndieWire

Документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о захвате города россиянами вошла в тройку лучших в своей категории по версии Indiewire.

"20 дней в Мариуполе" стал одним из лучших фильмов года

Издание о кино Indiewire опубликовало список лучших фильмов 2023 года. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" заняла третье место в категории документалистики.

В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о захвате города армией РФ вошла в тройку лучших в своей категории.

Лучшей документальной лентой стал "Город Кокомо" о жизненных историях темнокожих трансгендерных секс-работниц из Атланты и Нью-Йорка.

В десятку также вошли:

  • Menus-Plaisirs: Les Troisgros;

  • De Humani Corporis Fabrica;

  • "Четыре дочери";

  • "Наше тело";

  • "За пределами утопии";

  • "Тихий маленький голос";

  • "Миссия";

  • "Still: фильм о Майкле Дж. Фоксе".

Фильм "20 дней в Мариуполе": что известно

Это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также приняли участие фотограф Евгений Малолетка и медийница Василиса Степаненко. За это все трое получили Пулитцеровскую премию. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс" – там фильм получил приз зрительских симпатий.

В сентябре 2023 года комитет премии "Оскар" принял решение, что именно "20 дней в Мариуполе" будут представлять Украину среди претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Кроме этого фильм номинировали на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов Cinema Eye Awards, а также на Шевченковскую премию 2024 года.

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