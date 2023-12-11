Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм 2023 года — видео
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Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм 2023 года — видео

Анатомия падения
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Источник:  online.ua

"Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие стала фильмом года по версии Европейской киноакадемии.

"Анатомия падения" - лучший фильм 2023 года в Европе

Европейская киноакадемия наконец-то смогла определиться с победителями премии этого года – European Film Awards 2023.

Стоит отметить, что шанс получить "европейский Оскар" был у двух украинских фильмов, однако у европейских критиков были другие фавориты.

Так, лучшим фильмом 2023 выбрали "Анатомию падения" французского режиссера Жюстин Трие.

Кроме того, эта лента также смогла получить несколько важных наград: за Лучшую режиссуру, Лучший сценарий и Лучший монтаж.

Более того, исполнительницу главной роли Сандра Гюллер признали Лучшей актрисой.

Сюжет "Анатомии падения" разворачивается вокруг известной писательницы, которую подозревают в убийстве собственного мужа.

Несмотря на то, что она отрицает вину, даже у ее сына появляются сомнения в невиновности матери.

Отметим, что насладиться лучшим фильмом 2023 года (по версии Европейской киноакадемии – ред.) можно будет в украинских кинотеатрах уже с 14 декабря.

Американские кинокритики также назвали лучший фильм 2023 года

Национальный совет кинокритиков США выбрал ленту "Убийцы цветочной полнолуния" режиссера Мартина Скорсезе лучшим фильмом 2023 года.

"Убийцы цветочного полнолуния" – это потрясающий шедевр от одного из наших лучших режиссеров Мартина Скорсезе. Гордимся тем, что награждаем этот сложный, важный и глубоко резонансный эпос наградой за Лучший фильм, а Скорсезе – как Лучшего режиссера – выступила с заявлением по этому поводу глава правления Энни Шульхоф.

Напомним, что американские кинокритики также отметили украинскую ленту Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Она попала в список пяти лучших документальных лент года.

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Категория
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Дата публикации
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