Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм 2023 года — видео

"Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие стала фильмом года по версии Европейской киноакадемии.
"Анатомия падения" - лучший фильм 2023 года в Европе
Европейская киноакадемия наконец-то смогла определиться с победителями премии этого года – European Film Awards 2023.
Стоит отметить, что шанс получить "европейский Оскар" был у двух украинских фильмов, однако у европейских критиков были другие фавориты.
Так, лучшим фильмом 2023 выбрали "Анатомию падения" французского режиссера Жюстин Трие.
Кроме того, эта лента также смогла получить несколько важных наград: за Лучшую режиссуру, Лучший сценарий и Лучший монтаж.
Более того, исполнительницу главной роли Сандра Гюллер признали Лучшей актрисой.
Сюжет "Анатомии падения" разворачивается вокруг известной писательницы, которую подозревают в убийстве собственного мужа.
Несмотря на то, что она отрицает вину, даже у ее сына появляются сомнения в невиновности матери.
Отметим, что насладиться лучшим фильмом 2023 года (по версии Европейской киноакадемии – ред.) можно будет в украинских кинотеатрах уже с 14 декабря.
Американские кинокритики также назвали лучший фильм 2023 года
Национальный совет кинокритиков США выбрал ленту "Убийцы цветочной полнолуния" режиссера Мартина Скорсезе лучшим фильмом 2023 года.
Напомним, что американские кинокритики также отметили украинскую ленту Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".
Она попала в список пяти лучших документальных лент года.
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