Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2023 года
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Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2023 года

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2023 года
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Источник:  online.ua

По словам авторитетных американских кинокритиков, они считают ленту "Убийцы цветочного полнолуния" режиссера Мартина Скорсезе лучшим фильмом 2023 года.

"Убийцы цветочного полнолуния" — лучший фильм 2023 года

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review), кроме решения касательно "Убийц цветочной полнолуния", также назвал Мартина Скорсезе лучшим режиссером, а Лили Гладстон - лучшей актрисой.

"Убийцы цветочного полнолуния" – это потрясающий шедевр от одного из наших лучших режиссеров Мартина Скорсезе. Гордимся тем, что награждаем этот сложный, важный и глубоко резонансный эпос наградой за Лучший фильм, а Скорсезе – как Лучшего режиссера – выступила с заявлением по этому поводу глава правления Энни Шульхоф.

По словам американских кинокритиков, лучшим актером они считают Пола Джамати за его роль в комедийной драме "Оставленные".

Что интересно, эта же лента принесла награду за лучший сценарий Дэвиду Хемингсону.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стал "Человек-паук: Сквозь Вселенную".

Лучшим международным фильмом эксперты признали "Анатомию падения" Жустин Трие.

В целом, список лучших художественных фильмов 2023 года состоит из следующих лент: "Барби", "Оставленные", "Оппенгеймер", "Маэстро", "Мальчик и цапля", "Феррари", "Прошлые жизни", "Бедолахи" и "Железный коготь" .

Американские кинокритики также отметили наградой украинский фильм

Стоит отметить, что Национальный совет кинокритиков США не обошел вниманием фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Что важно понимать, именно этот документальный фильм Украина выдвинула на Оскар 2024 года.

Американские аналитики включили его в список пяти лучших документальных лент года.

Церемония вручения премии Национального совета кинокритиков США пройдет в Нью-Йорке 11 января 2024 года.

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