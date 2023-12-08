Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2023 года

По словам авторитетных американских кинокритиков, они считают ленту "Убийцы цветочного полнолуния" режиссера Мартина Скорсезе лучшим фильмом 2023 года.
"Убийцы цветочного полнолуния" — лучший фильм 2023 года
Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review), кроме решения касательно "Убийц цветочной полнолуния", также назвал Мартина Скорсезе лучшим режиссером, а Лили Гладстон - лучшей актрисой.
По словам американских кинокритиков, лучшим актером они считают Пола Джамати за его роль в комедийной драме "Оставленные".
Что интересно, эта же лента принесла награду за лучший сценарий Дэвиду Хемингсону.
Лучшим анимационным полнометражным фильмом стал "Человек-паук: Сквозь Вселенную".
Лучшим международным фильмом эксперты признали "Анатомию падения" Жустин Трие.
В целом, список лучших художественных фильмов 2023 года состоит из следующих лент: "Барби", "Оставленные", "Оппенгеймер", "Маэстро", "Мальчик и цапля", "Феррари", "Прошлые жизни", "Бедолахи" и "Железный коготь" .
Американские кинокритики также отметили наградой украинский фильм
Стоит отметить, что Национальный совет кинокритиков США не обошел вниманием фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".
Что важно понимать, именно этот документальный фильм Украина выдвинула на Оскар 2024 года.
Американские аналитики включили его в список пяти лучших документальных лент года.
Церемония вручения премии Национального совета кинокритиков США пройдет в Нью-Йорке 11 января 2024 года.
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