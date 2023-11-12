Украинский фильм "Навсегда-навсегда" выиграл главный приз на кинофестивале в Германии
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Украинский фильм "Навсегда-навсегда" выиграл главный приз на кинофестивале в Германии

Кинофестиваль
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Источник:  Госкино

Украинская лента "Навсегда-навсегда" получила главный приз на 33-м кинофестивале Film Festival Cottbus в немецком Котбусе.

Фильм "Навсегда-навсегда" победил на кинофестивале

Лента украинского режиссера Анны Бурячковой победил в основном конкурсе кинофестиваля в Коттбусе.

Госкино сообщает, что фильм — это история о выживании, и одновременно любви, о стыде, но и беззаботности, о свободе и зависимости от своего тела.

Это об отчаянности, нежности, боли, наслаждении и поиске себя и правильных решений. А еще это фильм о юности тех, кому сейчас за 30, тех, кто в новейшие времена стал самым страстным и преданным борцом за свободу.

Главные роли исполнили Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Целик, Дарья Жихарская.

Фильм является дебютом для Анны Бурячковой. События сюжета происходят в Киеве в конце 90-х годов.

Мировая премьера фильма состоялась на 80-м кинофестивале Mostra internazionale d'arte cinematografica в Венеции в июле 2023 года.

Что известно о Film Festival Cottbus

Film Festival Cottbus (FFC) был начат в 1991 году. Он один из самых известных в мире кинофестивалей Восточной Европы.

В этом году на нем представлены украинские фильмы "Уроки толерантности", "Сашенька" и "Навсегда-Навсегда".

Также на кинофестивале состоялась премьера украинского полнометражного документального фильма "Бартка" в секции EcoEast.

В ленте говорится о лесничем Василии Павловиче из украинских Карпат, который всю жизнь занимается рубкой леса и периодически страдает от паводков.

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