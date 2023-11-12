Украинский фильм "Навсегда-навсегда" выиграл главный приз на кинофестивале в Германии

Украинская лента "Навсегда-навсегда" получила главный приз на 33-м кинофестивале Film Festival Cottbus в немецком Котбусе.
Фильм "Навсегда-навсегда" победил на кинофестивале
Лента украинского режиссера Анны Бурячковой победил в основном конкурсе кинофестиваля в Коттбусе.
Госкино сообщает, что фильм — это история о выживании, и одновременно любви, о стыде, но и беззаботности, о свободе и зависимости от своего тела.
Главные роли исполнили Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Целик, Дарья Жихарская.
Фильм является дебютом для Анны Бурячковой. События сюжета происходят в Киеве в конце 90-х годов.
Мировая премьера фильма состоялась на 80-м кинофестивале Mostra internazionale d'arte cinematografica в Венеции в июле 2023 года.
Что известно о Film Festival Cottbus
Film Festival Cottbus (FFC) был начат в 1991 году. Он один из самых известных в мире кинофестивалей Восточной Европы.
В этом году на нем представлены украинские фильмы "Уроки толерантности", "Сашенька" и "Навсегда-Навсегда".
Также на кинофестивале состоялась премьера украинского полнометражного документального фильма "Бартка" в секции EcoEast.
В ленте говорится о лесничем Василии Павловиче из украинских Карпат, который всю жизнь занимается рубкой леса и периодически страдает от паводков.
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