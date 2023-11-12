Український фільм "Назавжди-назавжди" виграв головний приз на кінофестивалі в Німеччині

Фільм "Назавжди-назавжди" переміг на кінофестивалі

Стрічка української режисерки Анни Бурячкової переміг в основному конкурсі кінофестивалю в Коттбусі.

Держкіно повідомляє, що фільм — це історія про виживання, та водночас — любов, це про сором, але і безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла.

Це про відчайдушність, ніжність, біль, насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз за 30, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу. Поширити

Головні ролі виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар‘я Жихарська.

Фільм є дебютом для Анни Бурячкової. Події сюжету відбуваються в Києві наприкінці 90-х років.

Світова премʼєра стрічки відбулася на 80-му кінофестивалі Mostra internazionale d'arte cinematografica у Венеції у липні 2023 року.

Що відомо про Film Festival Cottbus

Film Festival Cottbus (FFC) був започаткований у 1991 році. Він є одним із найбільш відомих у світі кінофестивалів Східної Європи.

Цьогоріч на ньому представлені українські фільми «Уроки толерантності», «Сашенька» та «Назавжди-Назавжди».

Також на кінофестивалі відбулася прем’єра українського повнометражного документального фільму “Бартка” у секції EcoEast.

У стрічці йдеться про лісничого Василя Павловича з українських Карпат, який все життя займається рубкою лісу та періодично страждає від паводків.