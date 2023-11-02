В український кінопрокат вийшли 8 нових фільмів. Що подивитися в кінотеатрах

Цього тижня в український кінопрокат вийшли аж вісім фільмів. Серед них український трилер “Між нами” режисерки Соломії Томащук, одну з головних ролей в якому зіграла Ірма Вітовська.

Які фільми вийшли в прокат

Королівство тварин (Франція)

За сюжетом, світ охоплений хворобою, від якої немає порятунку. Повсюдно виникають спалахи раптових мутацій, через що люди поступово перетворюються на тварин. У одному з таких регіонів, департаменті Жиронда на південному заході Франції, живе Франсуа. Він один виховує 16-річного сина Еміля.

Іван і Марта (Україна)

Документальна стрічка проливає світло на те, як формувалось коло талановитих однодумців-інтелектуалів, чим жили українські шістдесятники між Києвом та Львовом і як вони обрали шлях боротьби з режимом, за який багатьом довелось заплатити дорогу ціну.

Мишоловка (США, Франція)

За сюжетом психологічного драматичного трилеру, 20-річна Марго навчається на другому курсі коледжу та має підробіток у місцевому арт-хаусному кінотеатрі. Туди регулярно приходить Роберт. Попри те, що Марго вважає чоловіка не дуже привабливим, вона зацікавлена у спілкуванні з ним і дає йому свій номер.

Марго та Роберт починають обмінюватися повідомленнями. Це спілкування дедалі сильніше захоплює дівчину. Зрештою, вона ініціює побачення, під час якого з’ясовується, що Роберт — зовсім не такий, яким вона його собі уявляла.

Між нами (Україна)

Саша та Аня потрібні одна одній. Вони стали заручниками обставин і власних рішень. Заручниками вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними.

Аркі у країні монстрів (Австралія)

За сюжетом мультфільму, на віддаленому півострові, посеред дивовижно красивих рослин, живуть дівчинка Аркі зі своїм батьком Блістером. Блістер — восьминіг. Аркі його прийомна донька, тож тільки одна рука в неї у вигляді щупальця. Таку незначну ваду вона з лихвою компенсує своєю енергійністю.

На Адаманті (Франція, Японія)

"Адамант" — це унікальний психіатричний лікувальний центр: плавуча споруда, розташована на Сені в самому центрі Парижа. Заклад приймає дорослих, які страждають на психічні розлади, пропонуючи їм вид догляду, який вкорінить їх у часі та просторі й допоможе їм відновитися. Команда, що керує ним, намагається якнайкраще протистояти знелюдненню психіатрії.

Коп на драйві: порятунок бабусі (Франція)

За сюжетом комедії, колись лікар сказав поліцейському на ім’я Райан, що йому залишилося жити усього 30 днів. Незграбний та нерішучий хлопець відчув у собі силу, про існування якої не здогадувався раніше.

Однак як би він не старався, його все одно не хочуть приймати до лав спецпідрозділу. Одного дня Райан дізнається, що його бабусю викрали. Вона саме подорожувала Мексикою, знімаючи своє реаліті-шоу. Викрадачі вимагають у триденний термін доставити їм два унікальні смарагди. Якщо до цього моменту хлопець міг вагатися, приймаючи важливі рішення, то віднині він швидкий та впевнений у собі.

Розставання по-італійськи (Італія)

Аліче та Томмазо разом 15 років. Усі чекають на їхнє весілля, але несподівано пара вирішує розлучитися. Вони збирають близьких на вечерю та оголошують, що пройдуть через поетапне розставання без сварок та образ та залишаться друзями. Ніхто не вірить, що це можливо, але Аліче та Томмазо мають намір довести протилежне.

Український фільм "20 днів в Маріуполі" потрапив до номінації Cinema Eye Awards

Українська стрічка "20 днів в Маріуполі" номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів.

“20 днів в Маріуполі" – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій, зокрема бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей у блокадному місті, нескінченні обстріли тощо.