В украинский кинопрокат вышли 8 новых фильмов. Что посмотреть в кинотеатрах
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В украинский кинопрокат вышли 8 новых фильмов. Что посмотреть в кинотеатрах

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Источник:  online.ua

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли восемь фильмов. Среди них украинский триллер "Между нами" режиссера Саломеи Томащук, одну из главных ролей в котором сыграла Ирма Витовская.

Какие фильмы вышли в прокат

Королевство животных (Франция)

По сюжету мир охвачен болезнью, от которой нет спасения. Повсеместно возникают вспышки внезапных мутаций, из-за чего люди постепенно превращаются в животных. В одном из таких регионов, департаменте Жиронда на юго-западе Франции, обитает Франсуа. Он один воспитывает 16-летнего сына Эмиля.

Иван и Марта (Украина)

Документальная лента проливает свет на то, как формировался круг талантливых единомышленников-интеллектуалов, чем жили украинские шестидесятники между Киевом и Львовом и как они избрали путь борьбы с режимом, за который многим пришлось заплатить дорогую цену.

Мышеловка (США, Франция)

По сюжету психологического драматического триллера 20-летняя Марго учится на втором курсе колледжа и имеет подработку в местном арт-хаусном кинотеатре. Туда регулярно приходит Роберт. Несмотря на то, что Марго считает мужчину не очень привлекательным, она заинтересована в общении с ним и дает ему свой номер.

Марго и Роберт начинают обмениваться сообщениями. Это общение все сильнее увлекает девушку. В конце концов она инициирует свидание, во время которого выясняется, что Роберт — совсем не такой, каким она его себе представляла.

Между нами (Украина)

Саша и Аня нужны друг другу. Они стали заложниками обстоятельств и решений. Заложниками выбора между правдой и ложью, изменой и верностью, заложниками тайны, которая есть между ними.

Арки в стране монстров (Австралия)

По сюжету мультфильма, на отдаленном полуострове, посреди удивительно красивых растений, живут девочка Арки со своим отцом Блистером. Блистер – осьминог. Арки его приемная дочь, так что только одна рука у нее в виде щупальца. Такой незначительный порок она с лихвой компенсирует своей энергичностью.

На Адаманте (Франция, Япония)

"Адамант" - это уникальный психиатрический лечебный центр: плавучая постройка, расположенная на Сене в самом центре Парижа. Заведение принимает взрослых, страдающих психическими расстройствами, предлагая им вид ухода, который укоренит их во времени и пространстве и поможет им восстановиться. Правящая им команда пытается как можно лучше противостоять обезлюдиванию психиатрии.

Коп на драйве: спасение бабушки (Франция)

По сюжету комедии когда-то врач сказал полицейскому по имени Райан, что ему осталось жить всего 30 дней. Неловкий и нерешительный парень почувствовал в себе силу, о существовании которой не догадывался раньше.

Однако как бы он ни старался, его все равно не хотят принимать в ряды спецподразделения. Однажды Райан узнает, что его бабушку похитили. Она как раз путешествовала по Мексике, снимая свое реалити-шоу. Похитители требуют в трехдневный срок доставить им два уникальных изумруда. Если до этого момента парень мог сомневаться, принимая важные решения, то отныне он быстр и уверен в себе.

Расставание по-итальянски (Италия)

Аличе и Томмазо вместе 15 лет. Все ждут их свадьбы, но неожиданно пара решает развестись. Они собирают близких на ужин и объявляют, что пройдут через поэтапное расставание без ссор и оскорблений и останутся друзьями. Никто не верит, что это возможно, но Аличе и Томмазо намерены доказать обратное.

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинацию Cinema Eye Awards

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов.

"20 дней в Мариуполе" – режиссерский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа, Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

Фильм рассказывает о начале полномасштабной войны в Мариуполе, о нападении российских оккупантов на город 24 февраля 2022 года и показывает 20 дней будущих событий, в том числе бомбардировку жилых домов и роддома, жизнь людей в блокадном городе, бесконечные обстрелы и т.д.

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