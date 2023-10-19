Disney отмечает 100 лет. Компания выпустила фильм со всеми своими 543 персонажами — видео

Корпорация Disney празднует свой юбилей и выпустила короткометражный фильм с участием своих легендарных анимационных персонажей.

Disney создала короткометражку со своими персонажами

В честь празднования своего столетия компания Disney выпустила короткометражный фильм "Однажды в студии" с участием 543 классических анимационных персонажей.

Проект был задуман и срежиссирован Трентом Корри и Дэном Абрахамом и показывает место, где происходит магия, то есть там, где ведется большая часть работы над мультипликационными фильмами Disney.

В ленте герои мультфильмов выпрыгивают из своих рам и бродят по залам, где они изначально были нарисованы или изображены.

Большинство героев рисовали вручную, некоторых делали на компьютере. А чтобы озвучить голос Джина, взяли оригинальные записи голоса Робина Уильямса.

На последнем кадре 543 классических персонажа Диснея собираются перед Зданием анимации, десятки щенков далматинцев появляются вместе с принцессами и гигантским Тук Туком из фильма «Рая и последний дракон».