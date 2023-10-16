Поезд случайно привез депутатов Европарламента вместо Страсбурга в Диснейленд.
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Мир
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Поезд случайно привез депутатов Европарламента вместо Страсбурга в Диснейленд.

Европарламент
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Источник:  Politico

Поезд, следовавший с депутатами Европарламента из Брюсселя в Страсбург, случайно привез их в центр развлечений Диснейленд.

Что известно об обстоятельствах курьеза с депутатами Европарламента

Отмечается, что руководство Европарламента каждый месяц заказывает депутатам поездки на поезде из резиденции в Брюсселе в резиденцию в Страсбурге.

Однако, после отправки с вокзала Миди в Брюсселе поезд, что вез сотни депутатов и чиновников ЕС прибыл на станцию Марн-ла-Валле-Шесси, где находится Диснейленд.

На этой остановке поезд вынужденно задержался на 45 минут.

Что известно о реакции европейских политиков на инцидент

По данным СМИ, голландский депутат Европарламента Самира Рафаэла опубликовала в социальных сетях фотографию, которую подписала: "Команда Диснейленда".

Один из депутатов посетовал на то, что они с коллегами "к сожалению, не смогли выбраться", добавив, что во время незапланированной остановки видел вершину американских горок Space Mountain.

Другой представитель Европарламента посетовал, что в поезде нет бесплатных аттракционов.

Еще один чиновник сообщил: машинисту пришлось перейти на другой конец поезда, перезапустить его и ехать в другом направлении.

Как отмечается, одни депутаты смеялись над ситуацией, другие выражали недовольство и говорили, что из-за таких поездок парламент начинает ассоциироваться с "передвижным цирком". Нашлись и те, кто положительно отнесся к смене маршрута, и говорили, что прибыли туда, "где сбываются мечты".

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