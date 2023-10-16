Поїзд, який прямував із депутатами Європарламенту з Брюсселя до Страсбурга, випадково привіз їх у центр розваг Діснейленд.
Що відомо про обставини курйозу із депутатами Європарламенту
Зазначається, що керівництво Європарламенту кожного місяця замовляє депутатам поїздки на потязі з резиденції в Брюсселі до резиденції у Страсбурзі.
Однак, після відправки з вокзалу Міді у Брюсселі потяг, що віз сотні депутатів і чиновників ЄС прибув на станцію Марн-ла-Валле-Шессі, де знаходиться Діснейленд.
На цій зупинці потяг вимушено затримався на 45 хвилин.
Що відомо про реакцію європейських політиків на інцидент
За даними ЗМІ, голландський депутат Європарламенту Саміра Рафаела опублікувала у соціальних мережах фотографію, яку підписала: "Команда Діснейленду".
Один із депутатів нарік на те, що вони з колегами "на жаль, не змогли вибратися", додавши, що під час незапланованої зупинки бачив вершину американських гірок Space Mountain.
Інший представник Європарламенту поскаржився, що у поїзді немає безплатних атракціонів.
Ще один чиновник повідомив: машиністу довелося перейти на інший кінець поїзда, перезапустити його та їхати в іншому напрямку.
Як зазначається, одні депутати сміялися з ситуації, інші висловлювали невдоволення і говорили, що через такі поїздки парламент починає асоціюватися з "пересувним цирком". Знайшлися й ті, хто позитивно поставився до зміни маршруту, і казали, що прибули туди, "де збуваються мрії".
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