Поїзд, який прямував із депутатами Європарламенту з Брюсселя до Страсбурга, випадково привіз їх у центр розваг Діснейленд.

Що відомо про обставини курйозу із депутатами Європарламенту

Зазначається, що керівництво Європарламенту кожного місяця замовляє депутатам поїздки на потязі з резиденції в Брюсселі до резиденції у Страсбурзі.

Однак, після відправки з вокзалу Міді у Брюсселі потяг, що віз сотні депутатів і чиновників ЄС прибув на станцію Марн-ла-Валле-Шессі, де знаходиться Діснейленд.

На цій зупинці потяг вимушено затримався на 45 хвилин.

Що відомо про реакцію європейських політиків на інцидент

За даними ЗМІ, голландський депутат Європарламенту Саміра Рафаела опублікувала у соціальних мережах фотографію, яку підписала: "Команда Діснейленду".

Один із депутатів нарік на те, що вони з колегами "на жаль, не змогли вибратися", додавши, що під час незапланованої зупинки бачив вершину американських гірок Space Mountain.

Suite à une erreur d’aiguillage à Paris Charles de Gaule, la #SNCF a envoyé á #Disney le train qui devait amener les parlementaires européens de Bruxelles á Strasbourg.



« Quand la magie prend vie », le slogan de Disney bientot celui du Parlement européen ?#Eplenary pic.twitter.com/KLpUtZRuhN — Emmanuel Foulon (@efoulon1) October 16, 2023

Інший представник Європарламенту поскаржився, що у поїзді немає безплатних атракціонів.

Ще один чиновник повідомив: машиністу довелося перейти на інший кінець поїзда, перезапустити його та їхати в іншому напрямку.

Як зазначається, одні депутати сміялися з ситуації, інші висловлювали невдоволення і говорили, що через такі поїздки парламент починає асоціюватися з "пересувним цирком". Знайшлися й ті, хто позитивно поставився до зміни маршруту, і казали, що прибули туди, "де збуваються мрії".