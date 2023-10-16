Поїзд випадково привіз депутатів Європарламенту замість Страсбурга у Діснейленд
Категорія
Світ
Дата публікації

Поїзд випадково привіз депутатів Європарламенту замість Страсбурга у Діснейленд

Європарламент
Джерело:  Politico

Поїзд, який прямував із депутатами Європарламенту з Брюсселя до Страсбурга, випадково привіз їх у центр розваг Діснейленд. 

Що відомо про обставини курйозу із депутатами Європарламенту

Зазначається, що керівництво Європарламенту кожного місяця замовляє депутатам поїздки на потязі з резиденції в Брюсселі до резиденції у Страсбурзі.

Однак, після відправки з вокзалу Міді у Брюсселі потяг, що віз сотні депутатів і чиновників ЄС прибув на станцію Марн-ла-Валле-Шессі, де знаходиться Діснейленд.

На цій зупинці потяг вимушено затримався на 45 хвилин.

Що відомо про реакцію європейських політиків на інцидент

За даними ЗМІ, голландський депутат Європарламенту Саміра Рафаела опублікувала у соціальних мережах фотографію, яку підписала: "Команда Діснейленду".

Один із депутатів нарік на те, що вони з колегами "на жаль, не змогли вибратися", додавши, що під час незапланованої зупинки бачив вершину американських гірок Space Mountain.

Інший представник Європарламенту поскаржився, що у поїзді немає безплатних атракціонів.

Ще один чиновник повідомив: машиністу довелося перейти на інший кінець поїзда, перезапустити його та їхати в іншому напрямку.

Як зазначається, одні депутати сміялися з ситуації, інші висловлювали невдоволення і говорили, що через такі поїздки парламент починає асоціюватися з "пересувним цирком". Знайшлися й ті, хто позитивно поставився до зміни маршруту, і казали, що прибули туди, "де збуваються мрії".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомогти Україні. Європарламент проголосував за стимулювання оборонної промисловості
Допомогти Україні. Європарламент проголосував за стимулювання оборонної промисловості
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС має стратегію озброєння України при війні на виснаження — Європарламент
Євродепутат Влад Георге

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм