Disney святкує 100 років. Компанія випустила фільм з усіма своїми 543 персонажами — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Disney святкує 100 років. Компанія випустила фільм з усіма своїми 543 персонажами — відео

Disney
Джерело:  Variety

Корпорація Disney святкує свій сторічний ювілей та випустила короткометражний фільм за участю своїх легендарних анімаційних персонажів.

Disney створила короткометражку зі своїми персонажами

На честь святкування свого сторіччя компанія Disney випустила короткометражний фільм “Одного разу в студії“ за участі 543 класичних анімаційних персонажів.

Проєкт був задуманий і зрежисований Трентом Коррі та Деном Абрахамом, і показує місце, де відбувається магія, тобто там, де ведеться велика частина роботи над мультиплікаційними фільмами Disney.

У стрічці герої мультфільмів вистрибують зі своїх рам і блукають залами, де вони спочатку були намальовані чи зображені.

Більшість з героїв малювали вручну, деяких робили на компʼютері. А щоб озвучити голос Джина взяли оригінальні записи голосу Робіна Вільямса.

На останньому кадрі 543 класичних персонажа Діснея збираються перед Будівлею анімації, десятки цуценят далматинця з’являються разом із принцесами та гігантським Тук Туком із фільму «Рая та останній дракон».

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