Рекордный прокат. Украинский фильм "Довбуш" заработал почти 62 млн грн

За 8 недель в прокате на украинский фильм "Довбуш" продали почти 500 тысяч билетов.

Фильм "Довбуш" бьет рекорды в прокате

За 8 недель в прокате на украинском фильме "Довбуш" продали более 437 тысяч билетов.

Кассовые сборы составили 61,7 млн гривен, сообщили в Госкино.

Прокат продолжается, так что успейте посмотреть историю о ребятах-опришках, которые стали за людей и свою землю и отдали самое главное, чтобы восстановить справедливость, - отметили в учреждении. Поделиться

Фильм создан кинокомпанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

"Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

Напомним, фильм "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года. За 4 недели в прокате кассовые сборы "Довбуша" достигли 43,1 млн. гривен.

Ленту снимали несколько лет. Она должна была выйти в прокат в 2020 году, но из-за пандемии премьера была перенесена на май 2022 года. Помешала война, однако в 2023 году один из самых дорогих украинских фильмов увидел зритель.

Режиссером фильма является Олесь Санин. Часть команды фильма служит в ВСУ.