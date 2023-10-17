Рекордний прокат. Український фільм "Довбуш" заробив майже 62 млн грн

За 8 тижнів у прокаті на українській фільм "Довбуш" продали майже 500 тисяч квитків.

Фільм “Довбуш” б’є рекорди у прокаті

За 8 тижнів у прокаті на українській фільм "Довбуш" продали понад 437 тисяч квитків.

Касові збори склали 61,7 млн гривень, повідомили в Держкіно.

Прокат триває, тож встигніть подивитись історію про хлопців-опришків, що стали за людей і свою землю й віддали найголовніше, аби відновити справедливість, – зазначили в установі. Поширити

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

“Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року

Нагадаємо, фільм "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом року. За 4 тижні в прокаті касові збори "Довбуша" сягнули 43,1 млн гривень.

Стрічку знімали кілька років. Вона мала вийти в прокат у 2020 році, але через пандемію прем'єру перенесли на травень 2022 року. Завадила війна, однак у 2023 році один з найдорожчих українських фільмів побачив глядач.

Режисером стрічки є Олесь Санін. Частина команди фільму наразі служить в ЗСУ.