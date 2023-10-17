Рекордний прокат. Український фільм "Довбуш" заробив майже 62 млн грн
Категорія
Культура
Дата публікації

Рекордний прокат. Український фільм "Довбуш" заробив майже 62 млн грн

Фільм "Довбуш"
Джерело:  Держкіно

За 8 тижнів у прокаті на українській фільм "Довбуш" продали майже 500 тисяч квитків.

Фільм “Довбуш” б’є рекорди у прокаті

За 8 тижнів у прокаті на українській фільм "Довбуш" продали понад 437 тисяч квитків.

Касові збори склали 61,7 млн гривень, повідомили в Держкіно.

Прокат триває, тож встигніть подивитись історію про хлопців-опришків, що стали за людей і свою землю й віддали найголовніше, аби відновити справедливість, – зазначили в установі.

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

“Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року

Нагадаємо, фільм "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом року. За 4 тижні в прокаті касові збори "Довбуша" сягнули 43,1 млн гривень.

Стрічку знімали кілька років. Вона мала вийти в прокат у 2020 році, але через пандемію прем'єру перенесли на травень 2022 року. Завадила війна, однак у 2023 році один з найдорожчих українських фільмів побачив глядач.

Режисером стрічки є Олесь Санін. Частина команди фільму наразі служить в ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
З’явився трейлер історичного екшена про Олексу Довбуша
З’явився трейлер історичного екшена про Олексу Довбуша
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найочікуваніший український фільм року. Коли в прокат вийде історичний екшн "Довбуш"
Найочікуваніший український фільм року. Коли в прокат вийде історичний екшн "Довбуш"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "Довбуш" став найкасовішою українською ігровою стрічкою року
Фільм "Довбуш" став найкасовішою українською ігровою стрічкою року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм