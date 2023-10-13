Премия "Киноколо" определила лучший украинский фильм 2023 года
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Премия "Киноколо" определила лучший украинский фильм 2023 года

Киноколо
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Источник:  Киевская неделя критики

Объявлены лауреаты шестой Национальной премии кинокритиков «Киноколо». Лучшим полнометражным игровым фильмом признали фильм «Ля Палисиада».

Кто стал лауреатом премии Киноколо

Лауреаты премии "Киноколо":

  • Лучший полнометражный игровой фильм – "Ля Палисиада"

Ироническая драма «Ля Палисиада» вдохновлена эстетикой 80-х и 90-х годов прошлого века и расскажет о событиях 1996 года, за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь.

  • Лучший режиссер и автор сценария – Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Когда братья-близнецы узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге, они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз.

  • Открытие года – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова как лучший полнометражный дебют

Украинский кинорежиссер и журналист, лауреат Пулитцеровской премии Мстислав Чернов показывает 20 дней, которые он и его коллеги провели в блокадном Мариуполе.

  • Лучший актер – Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург")

  • Лучшая актриса – Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

17-летняя Кира выходит из подросткового возраста во взрослую жизнь в тот самый момент, когда Украина выходит из советского рабства в неизвестность. Вместе они впервые попробуют все – смешное, опасное, бунтарское – как каждый подросток.

  • Лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка

19 августа 1991г. СССР. В Москве ГКЧП, митинги, баррикады и танки. А в детско-юношеском лагере близ Запорожья своя жизнь. Любовь, страх, страсть и синий и желтый флаг. И «Лебединое озеро» по телевизору.

  • Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова

  • Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей" режиссера Софии Мельник

Картина российского вторжения в Украину показана с точки зрения четырехлетней девочки. Рассказ мультфильма – это песня, полная бунтарства и злобы, с экспрессивным вокалом, который в сочетании с образом приобретает чрезвычайную силу и силу. Анимация посвящена детям, пострадавшим и погибшим во время войны в Украине.

За достижения премии получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер и Елена Гончарук из команды Довженко-Центра за лекторий «Как перестать волноваться и полюбить украинское кино».

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