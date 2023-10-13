Премія "Кіноколо" визначила найкращий український фільм 2023 року

Хто став лауреатом премії Кіноколо

Лауреати премії "Кіноколо":

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ля Палісіада"

Іронічна драма «Ля Палісіада» натхненна естетикою 80-х та 90-х років минулого століття та розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару.

Найкращий режисер та автор сценарію – Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Коли брати-близнюки дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі, вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє.

Відкриття року – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова як найкращий повнометражний дебют

Український кінорежисер і журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Мстислав Чернов показує 20 днів, які він і його колеги провели в блокадному Маріуполі.

Найкращий актор – Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург")

Найкраща акторка – Карина Химчук ("Ти мене любиш?")

17 річна Кіра виходить з підліткового віку в доросле життя в той самий момент, коли Україна виходить з радянського рабства в невідомість. Разом вони вперше спробують все – смішне, небезпечне, бунтарське – як і кожен підліток.

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "ГКЧП" режисера Аркадія Непиталюка

19 серпня 1991 року. СРСР. У Москві ГКЧП, мітинги, барикади і танки. А у дитячо-юнацькому таборі поблизу Запоріжжя своє життя. Кохання, страх, пристрасть і синьо-жовтий прапор. І «Лебедине озеро» по телевізору.

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник

Картина російського вторгнення в Україну, показана з точки зору чотирирічної дівчинки. Розповідь мультфільму – це пісня, сповнена бунтарства та злості, з експресивним вокалом, який у поєднанні з образом набуває надзвичайної сили та сили. Анімація присвячена дітям, які постраждали та загинули під час війни в Україні.

Нагороду За досягнення отримали Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер та Олена Гончарук з команди Довженко-Центру за лекторій «Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно».