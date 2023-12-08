Національна рада кінокритиків США обрала найкращий фільм 2023 року

За словами авторитетних американських кінокритиків, вони вважають стрічку "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе найкращим фільмом 2023 року.

"Вбивці квіткової повні" — найкращий фільм 2023 року

Національна рада кінокритиків США (National Board of Review), окрім рішення щодо стрічки "Вбивці квіткової повні", також назвала Мартіна Скорсезе найкращим режисером, а Лілі Гладстон – найкращою акторкою.

"Вбивці квіткової повні" – це приголомшливий шедевр від одного з наших найкращих режисерів Мартіна Скорсезе. Пишаємося тим, що нагороджуємо цей складний, важливий та глибоко резонансний епос нагородою за Найкращий фільм, а Скорсезе – як Найкращого режисера, – виступила з заявою з цього приводу очільниця правління Енні Шульхоф. Поширити

За словами американських кінокритиків, найкращим актором вони вважають Пола Джаматі за роль у комедійній драмі "Залишені".

Що цікаво, ця ж стрічка принесла нагороду за найкращий сценарій Девіду Хемінгсону.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом став "Людина-павук: Крізь Всесвіт".

Найкращим міжнародним фільмом експерти визнали "Анатомію падіння" Жустін Тріє.

Загалом список найкращих художніх фільмів 2023 року складається з таких стрічок: "Барбі", "Залишені", "Оппенгеймер", "Маестро", "Хлопчик і чапля", "Феррарі", "Минулі життя", "Бідолахи" та "Залізний кіготь".

Американські кінокритики також відзначили нагородою український фільм

Національна рада кінокритиків США не оминула увагою стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Що важливо розуміти, саме цей документальний фільм Україна висунула на Оскар 2024 року.

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Церемонія вручення премії Національної ради кінокритиків США пройде у Нью-Йорку 11 січня 2024 року.