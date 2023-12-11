Європейська кіноакадемія обрала найкращий фільм 2023 року — відео

"Анатомія падіння" — найкращий фільм 2023 року в Європі

Європейська кіноакадемія нарешті змогла визначитися з переможцями цьогорічної премії – European Film Awards 2023.

Варто зазначити, що шанс отримати "європейський Оскар" був також у двох українських стрічок, однак у європейських критиків були інші фаворити.

Так, найкращим фільмом 2023 року обрали "Анатомію падіння" французької режисерки Жюстін Тріє.

Окрім того, ця стрічка також змогла вибороти ще декілька важливих нагород: за Найкращу режисуру, Найкращий сценарій та Найкращий монтаж.

Ба більше, виконавицю головної ролі Сандра Гюллер визнали Найкращою акторкою.

Сюжет "Анатомії падіння" розгортається навколо відомої письменниці, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка.

Попри те, що вона заперечує провину, навіть у її сина з’являються сумніви в невинуватості матері.

Варто звернутися, що насолодитися найкращим фільмом 2023 року (за версією Європейської кіноакадемії - ред.) можна буде в українських кінотеатрах уже з 14 грудня.

Американські кінокритики також назвали найкращий фільм 2023 року

Національна рада кінокритиків США обрала стрічку "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе найкращим фільмом 2023 року.

"Вбивці квіткової повні" – це приголомшливий шедевр від одного з наших найкращих режисерів Мартіна Скорсезе. Пишаємося тим, що нагороджуємо цей складний, важливий та глибоко резонансний епос нагородою за Найкращий фільм, а Скорсезе – як Найкращого режисера, – виступила з заявою з цього приводу очільниця правління Енні Шульхоф. Поширити

Нагадаємо, що американські кінокритики також відзначили українську стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Вона потрапила до списку п'яти найкращих документальних стрічок року.