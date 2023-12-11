Європейська кіноакадемія обрала найкращий фільм 2023 року — відео

Стрічка "Анатомія падіння" французької режисерки Жюстін Тріє стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії.
"Анатомія падіння" — найкращий фільм 2023 року в Європі
Європейська кіноакадемія нарешті змогла визначитися з переможцями цьогорічної премії – European Film Awards 2023.
Варто зазначити, що шанс отримати "європейський Оскар" був також у двох українських стрічок, однак у європейських критиків були інші фаворити.
Так, найкращим фільмом 2023 року обрали "Анатомію падіння" французької режисерки Жюстін Тріє.
Окрім того, ця стрічка також змогла вибороти ще декілька важливих нагород: за Найкращу режисуру, Найкращий сценарій та Найкращий монтаж.
Ба більше, виконавицю головної ролі Сандра Гюллер визнали Найкращою акторкою.
Сюжет "Анатомії падіння" розгортається навколо відомої письменниці, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка.
Попри те, що вона заперечує провину, навіть у її сина з’являються сумніви в невинуватості матері.
Варто звернутися, що насолодитися найкращим фільмом 2023 року (за версією Європейської кіноакадемії - ред.) можна буде в українських кінотеатрах уже з 14 грудня.
Американські кінокритики також назвали найкращий фільм 2023 року
Національна рада кінокритиків США обрала стрічку "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе найкращим фільмом 2023 року.
Нагадаємо, що американські кінокритики також відзначили українську стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
Вона потрапила до списку п'яти найкращих документальних стрічок року.
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