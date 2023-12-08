Кінокритики США назвали найкращі фільми 2023 року — список

Національна рада кінокритиків США опублікувала список найкращих фільмів 2023 року. На першому місці опинилася стрічка Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткової повні”.
Найкращі стрічки 2023 року
До топ-5 документальних фільмів увійшла українська стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова. Вона претендувала на звання найкращої документальної стрічки, проте перемогу отримала “Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса”, яка розповідає про боротьбу американського актора Майкла Дж. Фокса із хворобою Паркінсона.
Найкращий фільм: “Вбивці квіткової повні”.
Найкращий режисер: Мартін Скорсезе, “Вбивці квіткової повні”.
Кращий актор: Пол Джаматті, “Залишені”
Найкраща жіноча роль: Лілі Гладстон, «Вбивці квіткової повні».
Кращий актор другого плану: Марк Руффало, “Бідолахи”
Найкраща жіноча роль другого плану: Да'Вайн Джой Рендольф, “Залишені”
Найкращий анімаційний фільм: “Людина-павук: Крізь Всесвіт”
Найкращий міжнародний фільм: “Анатомія падіння”
Найкращий документальний фільм: “Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса”
10 найкращих фільмів року
Організація критиків також назвала найкращі фільми року:
“Хлопчик та Чапля”
“Барбі”
“Феррарі”
“Залишені”
“Залізний кіготь”
“Маестро”
“Оппенгеймер”
“Минулі життя”
“Бідолахи”
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