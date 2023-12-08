Кінокритики США назвали найкращі фільми 2023 року — список
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Кінокритики США назвали найкращі фільми 2023 року — список

Найкращі фільми
Джерело:  Variety

Національна рада кінокритиків США опублікувала список найкращих фільмів 2023 року. На першому місці опинилася стрічка Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткової повні”.

Найкращі стрічки 2023 року

До топ-5 документальних фільмів увійшла українська стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова. Вона претендувала на звання найкращої документальної стрічки, проте перемогу отримала “Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса”, яка розповідає про боротьбу американського актора Майкла Дж. Фокса із хворобою Паркінсона.

Найкращий фільм: “Вбивці квіткової повні”.

“Вбивці квіткової повні” — це приголомшливий шедевр одного з наших найкращих режисерів Мартіна Скорсезе. Рада з гордістю нагороджує цю складну, важливу та глибоко резонансну епопею нашим найкращим фільмом, а Скорезе – нашим найкращим режисером, – сказала президентка Ради Енні Шульхоф.

Найкращий режисер: Мартін Скорсезе, “Вбивці квіткової повні”.

Кращий актор: Пол Джаматті, “Залишені”

Найкраща жіноча роль: Лілі Гладстон, «Вбивці квіткової повні».

Кращий актор другого плану: Марк Руффало, “Бідолахи”

Найкраща жіноча роль другого плану: Да'Вайн Джой Рендольф, “Залишені”

Найкращий анімаційний фільм: “Людина-павук: Крізь Всесвіт”

Найкращий міжнародний фільм: “Анатомія падіння”

Найкращий документальний фільм: “Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса”

10 найкращих фільмів року

Організація критиків також назвала найкращі фільми року:

  • “Хлопчик та Чапля”

  • “Барбі”

  • “Феррарі”

  • “Залишені”

  • “Залізний кіготь”

  • “Маестро”

  • “Оппенгеймер”

  • “Минулі життя”

  • “Бідолахи”

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