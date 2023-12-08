Кинокритики США назвали лучшие фильмы 2023 года — список

Национальный совет кинокритиков США опубликовал список лучших фильмов 2023 года. На первом месте оказалась лента Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного полнолуния".
Лучшие ленты 2023 года
В топ-5 документальных фильмов вошла украинская лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Она претендовала на звание лучшей документальной ленты, однако победу одержала "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса", рассказывающая о борьбе американского актера Майкла Дж. Фокса с болезнью Паркинсона.
Лучший фильм: "Убийцы цветочного полнолуния".
Лучший режиссер: Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния".
Лучший актер: Пол Джаматти, "Оставленные"
Лучшая женская роль: Лили Гладстон, «Убийцы цветочной полнолуния».
Лучший актер второго плана: Марк Руффало, "Бедолахи"
Лучшая женская роль второго плана: Да'Вайн Джой Рендольф, "Оставленные"
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
Лучший международный фильм: "Анатомия падения"
Лучший документальный фильм: "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса"
10 лучших фильмов года
Организация критиков также назвала лучшие фильмы года:
"Мальчик и Цапля"
"Барби"
"Феррари"
"Оставленные"
"Железный коготь"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Прошлые жизни"
"Бедолахи"
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