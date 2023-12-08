Кинокритики США назвали лучшие фильмы 2023 года — список
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Кинокритики США назвали лучшие фильмы 2023 года — список

Лучшие фильмы
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Источник:  Variety

Национальный совет кинокритиков США опубликовал список лучших фильмов 2023 года. На первом месте оказалась лента Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного полнолуния".

Лучшие ленты 2023 года

В топ-5 документальных фильмов вошла украинская лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Она претендовала на звание лучшей документальной ленты, однако победу одержала "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса", рассказывающая о борьбе американского актера Майкла Дж. Фокса с болезнью Паркинсона.

Лучший фильм: "Убийцы цветочного полнолуния".

"Убийцы цветочного полнолуния" - это потрясающий шедевр одного из наших лучших режиссеров Мартина Скорсезе. Совет с гордостью награждает эту сложную, важную и глубоко резонансную эпопею нашим лучшим фильмом, а Скорезе – нашим лучшим режиссером, – сказала президент Рады Энни Шульхоф.

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния".

Лучший актер: Пол Джаматти, "Оставленные"

Лучшая женская роль: Лили Гладстон, «Убийцы цветочной полнолуния».

Лучший актер второго плана: Марк Руффало, "Бедолахи"

Лучшая женская роль второго плана: Да'Вайн Джой Рендольф, "Оставленные"

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Лучший международный фильм: "Анатомия падения"

Лучший документальный фильм: "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса"

10 лучших фильмов года

Организация критиков также назвала лучшие фильмы года:

  • "Мальчик и Цапля"

  • "Барби"

  • "Феррари"

  • "Оставленные"

  • "Железный коготь"

  • "Маэстро"

  • "Оппенгеймер"

  • "Прошлые жизни"

  • "Бедолахи"

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