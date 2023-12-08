Кинокритики США назвали лучшие фильмы 2023 года — список

"Убийцы цветочного полнолуния" - это потрясающий шедевр одного из наших лучших режиссеров Мартина Скорсезе. Совет с гордостью награждает эту сложную, важную и глубоко резонансную эпопею нашим лучшим фильмом, а Скорезе – нашим лучшим режиссером, – сказала президент Рады Энни Шульхоф.