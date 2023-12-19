"20 дней в Мариуполе" — один из лучших фильмов года по версии The Guardian

Документальный фильм украинского режиссера, видеожурналиста Associated Press Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя российской армией, занял 6 место среди 50 лучших лент в США и стал 4-м в списке лучших в Великобритании.
"20 дней в Мариуполе" признана одной из лучших лент года
Документалка Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" заняла 4-е место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6-е – в США
Об этом пишет The Guardian.
В конце года британское издание формирует список лучших фильмов 2023 года в США и Великобритании. Автор The Guardian ежедневно публикует обзор ленты, попавшей в рейтинг издания.
Документальный фильм украинского режиссера, видеожурналиста Associated Press Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя российской армией, занял 6 место среди 50 лучших лент в США и стал 4-м в списке лучших в Великобритании.
Издание называет "20 дней в Мариуполе" изнурительным, убедительным и жизненно важным фильмом.
Обозреватель отмечает, что россияне были чрезвычайно жесткими, и изображения братских могил Чернова сделали очень многое, даже в отредактированном виде, чтобы стимулировать западное мнение и обуздать мнения о том, что поддержка Зеленского не стоит того, что НАТО спровоцировало россиян.
Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и медийщица Василиса Степаненко, которые вместе с Черновым были в Мариуполе.
Международное признание фильма
Издание IndieWire, специализирующееся на киноиндустрии и киносмотрах, также назвало лучшие художественные и документальные фильмы 2023 года. Они собрали мнение 158 кинокритиков со всего мира, и "20 дней в Мариуполе" оказался в топ-10 лучших документалок года.
В ноябре украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова приобрела приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 в Амстердаме.
Лента также будет представлять Украину на "Оскаре-2024".
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