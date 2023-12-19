"20 дней в Мариуполе" — один из лучших фильмов года по версии The Guardian

Документальный фильм украинского режиссера, видеожурналиста Associated Press Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя российской армией, занял 6 место среди 50 лучших лент в США и стал 4-м в списке лучших в Великобритании.

"20 дней в Мариуполе" признана одной из лучших лент года

Документалка Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" заняла 4-е место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6-е – в США

Об этом пишет The Guardian.

В конце года британское издание формирует список лучших фильмов 2023 года в США и Великобритании. Автор The Guardian ежедневно публикует обзор ленты, попавшей в рейтинг издания.

Документальный фильм украинского режиссера, видеожурналиста Associated Press Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя российской армией, занял 6 место среди 50 лучших лент в США и стал 4-м в списке лучших в Великобритании.

Издание называет "20 дней в Мариуполе" изнурительным, убедительным и жизненно важным фильмом.

Трагический документальный фильм очевидца Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" рассказывает о жестокой осаде украинского портового города Владимиром Путиным с февраля по май 2022 года, в результате которой погибли более 20 тыс. человек, – отмечается в материале. Поделиться

Обозреватель отмечает, что россияне были чрезвычайно жесткими, и изображения братских могил Чернова сделали очень многое, даже в отредактированном виде, чтобы стимулировать западное мнение и обуздать мнения о том, что поддержка Зеленского не стоит того, что НАТО спровоцировало россиян.

Но полный материал поражает: этот фильм действительно является трансляцией из ада на земле. Чернов с невероятной детализацией показывает размозженные тела мужчин, женщин и детей и еще более невыносимо показывает агонию близких, рыдающих над трупами: вспышка душевной боли почти непристойна в своей прямоте, – пишет о фильме Чернова издание. Поделиться

Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и медийщица Василиса Степаненко, которые вместе с Черновым были в Мариуполе.

Международное признание фильма

Издание IndieWire, специализирующееся на киноиндустрии и киносмотрах, также назвало лучшие художественные и документальные фильмы 2023 года. Они собрали мнение 158 кинокритиков со всего мира, и "20 дней в Мариуполе" оказался в топ-10 лучших документалок года.

В ноябре украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова приобрела приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 в Амстердаме.

Лента также будет представлять Украину на "Оскаре-2024".