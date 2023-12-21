Лента "20 дней в Мариуполе" попала в шорст-лист премии Оскар

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" журналиста и фотографа Мстислава Чернова создана им совместно с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисом Степаненко, попала в шорт-лист премии "Оскар-2024".

Что известно о попадании фильма "20 дней в Мариуполе" в шорт-лист премии Оскар

На сайте престижной кинопремии отмечается, что украинская документальная лента попала в шорт-лист в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Также лента "20 дней в Мариуполе" поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Номинанты на 96 премию "Оскар" будут объявлены во вторник, 23 января 2024 года. Вручение премии запланировано на 10 марта.

Что известно о документальной ленте "20 дней в Мариуполе"

Фильм журналиста Мстислава Чернова, над которым он работал с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, показывает события в Мариуполе Донецкой области в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Премьера документального фильма в Украине состоялась на фестивале Docudays UA, где был признан лучшим фильмом национального конкурса, а также получил приз зрительских симпатий.

тречку также показывали на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Санденс" в секции World Cinema Documentary Competition – там она приобрела приз зрительских симпатий.

Украинский Оскаровский Комитет (УОК) 18 сентября 2023 избрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Лента избрана путем голосования членами УОК, главой которого является режиссер Валентин Васянович, известный по фильму "Атлантида".