Лента "20 дней в Мариуполе" попала в шорст-лист премии Оскар

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" журналиста и фотографа Мстислава Чернова создана им совместно с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисом Степаненко, попала в шорт-лист премии "Оскар-2024".
Что известно о попадании фильма "20 дней в Мариуполе" в шорт-лист премии Оскар
На сайте престижной кинопремии отмечается, что украинская документальная лента попала в шорт-лист в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".
Также лента "20 дней в Мариуполе" поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Номинанты на 96 премию "Оскар" будут объявлены во вторник, 23 января 2024 года. Вручение премии запланировано на 10 марта.
Что известно о документальной ленте "20 дней в Мариуполе"
Фильм журналиста Мстислава Чернова, над которым он работал с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, показывает события в Мариуполе Донецкой области в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Премьера документального фильма в Украине состоялась на фестивале Docudays UA, где был признан лучшим фильмом национального конкурса, а также получил приз зрительских симпатий.
тречку также показывали на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Санденс" в секции World Cinema Documentary Competition – там она приобрела приз зрительских симпатий.
Украинский Оскаровский Комитет (УОК) 18 сентября 2023 избрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Лента избрана путем голосования членами УОК, главой которого является режиссер Валентин Васянович, известный по фильму "Атлантида".
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