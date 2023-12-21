Стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у шорст-лист премії Оскар
Категорія
Культура
Дата публікації

Стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у шорст-лист премії Оскар

20 днів у Маріуполі
Джерело:  Премія "Оскар"

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" журналіста та фотографа Мстислава Чернова створена ним спільно із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко, потрапила до шорт-листа премії "Оскар-2024". 

Що відомо про потраплання стрічки "20 днів у Маріуполі" у шорт-лист премії Оскар

На сайті престижної кінопремії зазначається, що українська документальна стрічка потрапила у шорт-лист в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Також стрічка "20 днів у Маріуполі" позмагається за нагороду в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Номінанти на 96-ту премію "Оскар" будуть оголошені у вівторок, 23 січня 2024 року. Вручення премії заплановане на 10 березня.

Що відомо про документальну стрічку "20 днів у Маріуполі"

Фільм журналіста Мстислава Чернова, над яким він працював із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко показує події в Маріуполі Донецької області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Прем’єра документального фільму в Україні відбулася на фестивалі Docudays UA, де він був визнаний найкращим фільмом національного конкурсу, а також отримав приз глядацьких симпатій.

трічку також показували  на одному з головних фестивалів незалежного кіно у США "Санденс" у секції World Cinema Documentary Competition – там вона здобула приз глядацьких симпатій. 

Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Стрічку обрали шляхом голосування членами УОК, головою якого є режисер Валентин Васянович, відомий за фільмом "Атлантида". 

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув приз глядацьких симпатій на європейському фестивалі
IDFA Festival
Маріуполь
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у топ-10 документалок 2023 року — Indiewire
Маріуполь
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"20 днів у Маріуполі" — один з найкращих фільмів року за версією The Guardian
Маріуполь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм