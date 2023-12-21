Стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила у шорст-лист премії Оскар

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" журналіста та фотографа Мстислава Чернова створена ним спільно із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко, потрапила до шорт-листа премії "Оскар-2024".

Що відомо про потраплання стрічки "20 днів у Маріуполі" у шорт-лист премії Оскар

На сайті престижної кінопремії зазначається, що українська документальна стрічка потрапила у шорт-лист в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Також стрічка "20 днів у Маріуполі" позмагається за нагороду в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Номінанти на 96-ту премію "Оскар" будуть оголошені у вівторок, 23 січня 2024 року. Вручення премії заплановане на 10 березня.

Що відомо про документальну стрічку "20 днів у Маріуполі"

Фільм журналіста Мстислава Чернова, над яким він працював із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко показує події в Маріуполі Донецької області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прем’єра документального фільму в Україні відбулася на фестивалі Docudays UA, де він був визнаний найкращим фільмом національного конкурсу, а також отримав приз глядацьких симпатій.

трічку також показували на одному з головних фестивалів незалежного кіно у США "Санденс" у секції World Cinema Documentary Competition – там вона здобула приз глядацьких симпатій.

Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Стрічку обрали шляхом голосування членами УОК, головою якого є режисер Валентин Васянович, відомий за фільмом "Атлантида".