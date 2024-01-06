Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до двох лонглистів британської премії BAFTA

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив у довгий список британської премії BAFTA у двох номінаціях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.

Фільм "20 днів у Маріуполі" у лонглистах премії BAFTA

"20 днів у Маріуполі" - документальний дебют українського воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

У стрічці задокументовано перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Усі троє були останніми журналістами, які залишалися в оточеному Маріуполі.

Стрічка вже потрапила до двох категорій "Оскара-2024" — як найкращий документальний та міжнародний фільм.

З якими фільмами змагатиметься "20 днів у Маріуполі"

У номінації "найкраще документальне кіно" крім "20 днів у Маріуполі", у довгий список потрапили:

"Американська симфонія" (Netflix, США, реж. Метью Хайнеман);

"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);

"Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);

High & Low — John Galliano (шотландський режисер Кевін Макдональд);

"Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);

"Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (реж. Барнабі Томпсон);

"Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);

"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);

Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

У лонглисті "іноземного кіно", крім українського документального фільму, опинилися:

"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);

"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);

"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);

"Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);

"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);

"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);

"Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);

"Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);

"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Короткі списки премії оголосять 18 січня. Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.