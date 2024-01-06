Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до двох лонглистів британської премії BAFTA

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив у довгий список британської премії BAFTA у двох номінаціях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.
Фільм "20 днів у Маріуполі" у лонглистах премії BAFTA
"20 днів у Маріуполі" - документальний дебют українського воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.
У стрічці задокументовано перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Усі троє були останніми журналістами, які залишалися в оточеному Маріуполі.
Стрічка вже потрапила до двох категорій "Оскара-2024" — як найкращий документальний та міжнародний фільм.
З якими фільмами змагатиметься "20 днів у Маріуполі"
У номінації "найкраще документальне кіно" крім "20 днів у Маріуполі", у довгий список потрапили:
"Американська симфонія" (Netflix, США, реж. Метью Хайнеман);
"За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);
"Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);
High & Low — John Galliano (шотландський режисер Кевін Макдональд);
"Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);
"Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (реж. Барнабі Томпсон);
"Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);
"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);
Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).
У лонглисті "іноземного кіно", крім українського документального фільму, опинилися:
"Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);
"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);
"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);
"Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);
"Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);
"Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);
"Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);
"Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);
"Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).
Короткі списки премії оголосять 18 січня. Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.
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