Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до двох лонглистів британської премії BAFTA
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Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до двох лонглистів британської премії BAFTA

20 днів у Маріуполі
Джерело:  BAFTA

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив у довгий список британської премії BAFTA у двох номінаціях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.

Фільм "20 днів у Маріуполі" у лонглистах премії BAFTA

"20 днів у Маріуполі" - документальний дебют українського воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

У стрічці задокументовано перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Усі троє були останніми журналістами, які залишалися в оточеному Маріуполі.

Стрічка вже потрапила до двох категорій "Оскара-2024" — як найкращий документальний та міжнародний фільм.

З якими фільмами змагатиметься "20 днів у Маріуполі"

У номінації "найкраще документальне кіно" крім "20 днів у Маріуполі", у довгий список потрапили:

  • "Американська симфонія" (Netflix, США, реж. Метью Хайнеман);

  • "За межами утопії" (США, реж. Мадлен Гевін);

  • "Найглибший подих" (США, реж. Лаура МакҐанн);

  • High & Low — John Galliano (шотландський режисер Кевін Макдональд);

  • "Літл Річард: Я є все" (США, реж. Ліза Кортес);

  • "Нестямний від хлопчика: Історія Ноела Каварда" (реж. Барнабі Томпсон);

  • "Голубиний тунель" (Велика Британія, реж. Еррол Морріс);

  • "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);

  • Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

У лонглисті "іноземного кіно", крім українського документального фільму, опинилися:

  • "Анатомія падіння" (Франція, реж. Жюстін Тріє);

  • "Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);

  • "Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Велика Британія, реж. Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);

  • "Опале листя" (Фінляндія та Німеччина, реж. Акі Каурісмякі);

  • "Минулі життя" (США, реж. Селін Сон);

  • "Снігове суспільство" (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);

  • "Смак речей" (Франція, реж. Чан Ань Хунг);

  • "Учительська" (Німеччина, реж. Ілкер Чатак);

  • "Зона інтересів" (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Короткі списки премії оголосять 18 січня. Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого.

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