Що відомо про вибухи у Маріуполі

За словами радника мера окупованого російськими військовими злочинцями міста Петра Андрющенка, після 21:00 у місті було дуже гучно.

Вибухи чули у всіх районах міста.

Андрющенко зазначив, що в окупованому росіянами місті відбулось щось “вибухове”.

За його словами, представники окупаційної російської влади спочатку спробували пояснити ситуацію звуками феєрверків та роботою ППО.

Пізніше Андрющенко повідомив, що вибухи стались у Кальміуському районі міста.

Він підкреслив, що влучання зафіксовані на території промислового підприємства у районі Мирний.

В небі приємне зарево славить народження Сина Божого судячи з попердніх даних чи то парковкою техники, чи то складом ... Зранку будемо знати. Святвечір такий, як треба, - зазначив Андрющенко. Поширити

Що відомо про бавовну на окупованих територіях

Увечері 24 грудня у Горлівку “завітала” велика бавовна. Палає торговий центр "Галактика". Перед цим, за повідомленням у соцмережах, нібито чули масштабні вибухи.

Горлівська "Галактика" розташована за адресою: вулиця Маршала Жукова, 7.

Кажуть, що було не менше 15 “прильотів”.

Попередньо стало відомо, що у приміщеннях ТЦ знаходилися склади російських окупантів.

Пропагандистські канали писали, що Горлівку буцімто обстріляли артилерією – снарядами калібром 155 мм.

У пабліках країни-агресора також твердили: мовляв, є декілька постраждалих.

Під вечір, 24 грудня, в окупованому злочинною армією Токмаку пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.

За інформацією мера окупованого російською армією Маріуполя у Запорізькій області Івана Федорова, увечері у Токмаку пролунало не менше 3 потужних вибухів.