В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

Ввечорі, 24 березня, в окупованому злочинною армією РФ Маріуполі пролунала серія потужних вибухів.
Що відомо про вибухи у Маріуполі
За словами радника мера окупованого російськими військовими злочинцями міста Петра Андрющенка, після 21:00 у місті було дуже гучно.
Вибухи чули у всіх районах міста.
Андрющенко зазначив, що в окупованому росіянами місті відбулось щось “вибухове”.
За його словами, представники окупаційної російської влади спочатку спробували пояснити ситуацію звуками феєрверків та роботою ППО.
Пізніше Андрющенко повідомив, що вибухи стались у Кальміуському районі міста.
Він підкреслив, що влучання зафіксовані на території промислового підприємства у районі Мирний.
Що відомо про бавовну на окупованих територіях
Увечері 24 грудня у Горлівку “завітала” велика бавовна. Палає торговий центр "Галактика". Перед цим, за повідомленням у соцмережах, нібито чули масштабні вибухи.
Горлівська "Галактика" розташована за адресою: вулиця Маршала Жукова, 7.
Кажуть, що було не менше 15 “прильотів”.
Попередньо стало відомо, що у приміщеннях ТЦ знаходилися склади російських окупантів.
Пропагандистські канали писали, що Горлівку буцімто обстріляли артилерією – снарядами калібром 155 мм.
У пабліках країни-агресора також твердили: мовляв, є декілька постраждалих.
Під вечір, 24 грудня, в окупованому злочинною армією Токмаку пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.
За інформацією мера окупованого російською армією Маріуполя у Запорізькій області Івана Федорова, увечері у Токмаку пролунало не менше 3 потужних вибухів.
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