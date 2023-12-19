У Мелітополі внаслідок вибуху поранено російського поліцейського

У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у районі школи. Унаслідок цього було поранено поліцейського з Краснодара.

Що відомо про вибух в Мелітополі

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, у місті пролунав вибух біля школи, яку окупанти захопили однією з перших.

Найбільше налякався відомий поліцейський каратель, який мешкає неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських мешканців, - розповів Федоров. Поширити

Через деякий час мер Мелітополя повідомив, що внаслідок вибуху поранено "поліцейського" з Краснодара, який приїхав до Мелітополя з Росії, щоб працювати в окупаційній "поліції".

Окрім цього він зазначив, що днями "щось трапилося" із залізницею в Мелітополі, яку росіяни використовують як артерію для перекидання важкого озброєння та боєприпасів.

Партизани ліквідують окупантів РФ

Раніше партизани в Маріуполі підірвали авто російського окупанта. Росіянин є офіцером кавказьких підрозділів.

Також партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, який щоденно возив ворогу з Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

У листопаді стало відомо, що в Кремінній (Луганська область) могли підірвати автомобіль із "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" та іншим окупантом.

Також під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.