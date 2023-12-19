В Мелитополе в результате взрыва ранен российский полицейский

Во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе школы. В результате этого был ранен полицейский из Краснодара.
Что известно о взрыве в Мелитополе
Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, в городе раздался взрыв возле школы, которую оккупанты захватили одной из первых.
Через некоторое время мэр Мелитополя сообщил, что в результате взрыва ранен "полицейский" из Краснодара, который приехал в Мелитополь из России, чтобы работать в оккупационной "полиции".
Кроме этого он отметил, что на днях "что-то случилось" с железной дорогой в Мелитополе, которую россияне используют как артерию для опрокидывания тяжелого вооружения и боеприпасов.
Партизаны ликвидируют оккупантов РФ
Ранее партизаны в Мариуполе взорвали автомобили российского оккупанта. Русский является офицером кавказских подразделений.
Также партизаны провели успешную диверсию и взорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил врагу из Крыма в Днепрорудные боеприпасы и топливо.
В ноябре стало известно, что в Кременной (Луганская область) могли взорвать автомобиль с и.о. заместителя министра МВД ЛНР и другим оккупантом.
Также под временно захваченным Мелитополем Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровцев. Этому предшествовала перестрелка.
К слову, на временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.
В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан.
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