Ищут партизан. Новая волна террора от российских оккупантов прокатилась по Мелитополю — Федоров

Россияне инсценируют обнаружение оружия и боеприпасов в Мелитополе и районе – просто подбрасывают в дома патроны, чтобы обвинить хозяев в работе на ВСУ.
Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Мелитополе
Это стало ответом на удачные акции украинского подполья против захватчиков.
О ситуации в Мелитополе и районе рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.
По словам Федорова, оккупанты обыскивают дома, пытаясь выявить связи с Силами сопротивления.
В ГУР рассказали о новой "бавовне"
Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 года в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.
Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы на перекур.
По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.
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