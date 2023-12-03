Ищут партизан. Новая волна террора от российских оккупантов прокатилась по Мелитополю — Федоров
Категория
Украина
Дата публикации

Ищут партизан. Новая волна террора от российских оккупантов прокатилась по Мелитополю — Федоров

Оккупированный Мелитополь
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Источник:  Иван Федоров

Россияне инсценируют обнаружение оружия и боеприпасов в Мелитополе и районе – просто подбрасывают в дома патроны, чтобы обвинить хозяев в работе на ВСУ.

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Мелитополе

Это стало ответом на удачные акции украинского подполья против захватчиков.

О ситуации в Мелитополе и районе рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.

По словам Федорова, оккупанты обыскивают дома, пытаясь выявить связи с Силами сопротивления.

Россияне инсценируют обнаружение оружия и боеприпасов. По мелочам не размениваются: 16000 патронов в сельском доме по мнению оккупантов – очень достоверный схрон.

Проводят так называемые рейды на дорогах – водителей якобы проверяют на выполнение ПДД, но действительно проверяют документы и обыскивают авто.

В ГУР рассказали о новой "бавовне"

Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 года в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы на перекур.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение – убивает, – рассказали в ГУР.

По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.

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