Партизаны атаковали топливозаправщик и уничтожили несколько оккупантов РФ в Мелитополе — ГУР

Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. Военная техника оккупантов выведена из строя.

В ГУР рассказали о новом "хлопке"

Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы на перекур.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение убивает, – рассказали в ГУР. Поделиться

По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.

В Мелитополе взорвали штаб оккупантов

По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе – это "акция мести, которую реализовали представители местного сопротивления".

Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.

Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется.

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".