Шукають партизанів. Нова хвиля терору від російських окупантів прокотилася Мелітополем — Федоров

Росіяни інсценують виявлення зброї та боєприпасів у Мелітополі та районі – просто підкидають у хати патрони, щоб звинуватити господарів у роботі на ЗСУ.
Російські окупанти посилили фільтраційні заходи у Мелітополі
Це стало відповіддю на вдалі акції українського підпілля проти загарбників.
Про ситуацію у Мелітополі та районі розказав мер міста Іван Федоров у Telegram.
За словами Федорова, окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву.
В ГУР розповіли про нову “бавовну”
Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.
Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур.
За даними ГУР, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.
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