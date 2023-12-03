Шукають партизанів. Нова хвиля терору від російських окупантів прокотилася Мелітополем — Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

Шукають партизанів. Нова хвиля терору від російських окупантів прокотилася Мелітополем — Федоров

Окупований Мелітополь
Джерело:  Іван Федоров

Росіяни інсценують виявлення зброї та боєприпасів у Мелітополі та районі – просто підкидають у хати патрони, щоб звинуватити господарів у роботі на ЗСУ.

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи у Мелітополі

Це стало відповіддю на вдалі акції українського підпілля проти загарбників.

Про ситуацію у Мелітополі та районі розказав мер міста Іван Федоров у Telegram.

За словами Федорова, окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву.

Росіяни інсценують виявлення зброї та боєприпасів. На дрібниці не розмінюються: 16000 патронів у сільській хаті на думку окупантів – дуже достовірний схрон.

Проводять так звані рейди на дорогах – водіїв нібито перевіряють на виконання ПДР, але насправді перевіряють документи і обшукують авто.

В ГУР розповіли про нову “бавовну”

Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.

Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння – вбиває, – розповіли в ГУР.

За даними ГУР, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

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