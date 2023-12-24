В оккупированном Мариуполе прозвучали мощные взрывы

Вечером, 24 марта, в оккупированном преступной армией РФ Мариуполе раздалась серия мощных взрывов.
Что известно о взрывах в Мариуполе
По словам советника мэра оккупированного российскими военными преступниками Петра Андрющенко, после 21:00 в городе было очень громко.
Взрывы слышали во всех районах города.
Андрющенко отметил, что в оккупированном россиянами городе произошло нечто "взрывное".
По его словам, представители оккупационных российских властей сначала попытались объяснить ситуацию звуками фейерверков и работой ПВО.
Позже Андрющенко сообщил, что взрывы произошли в Кальмиусском районе города.
Он подчеркнул, что попадания зафиксированы на территории промышленного предприятия в районе Мирный.
Что известно о хлопке на оккупированных территориях
Вечером 24 декабря в Горловку "посетил" большой хлопок. Пылает торговый центр "Галактика". До этого, по сообщению в соцсетях, якобы слышали масштабные взрывы.
Горловская "Галактика" расположена по адресу: улица Маршала Жукова, 7
Говорят, что было не менее 15 прилетов.
Предварительно стало известно, что в помещениях ТЦ находились склады российских окупантов.
Пропагандистские каналы писали, что Горловку якобы обстреляли артиллерией – снарядами калибром 155 мм.
В пабликах страны-агрессора также утверждали: мол, есть несколько пострадавших.
К вечеру, 24 декабря, в оккупированном преступной армией Токмаке раздалось по меньшей мере несколько мощных взрывов.
По информации мэра оккупированного российской армией Мариуполя в Запорожской области Ивана Федорова, вечером в Токмаке раздалось не менее 3 мощных взрывов.
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