В оккупированном Мариуполе прозвучали мощные взрывы

Что известно о взрывах в Мариуполе

По словам советника мэра оккупированного российскими военными преступниками Петра Андрющенко, после 21:00 в городе было очень громко.

Взрывы слышали во всех районах города.

Андрющенко отметил, что в оккупированном россиянами городе произошло нечто "взрывное".

По его словам, представители оккупационных российских властей сначала попытались объяснить ситуацию звуками фейерверков и работой ПВО.

Позже Андрющенко сообщил, что взрывы произошли в Кальмиусском районе города.

Он подчеркнул, что попадания зафиксированы на территории промышленного предприятия в районе Мирный.

В небе приятное зарево славит рождение Сына Божия судя по предварительным данным то ли парковкой техники, то ли складом... Утром будем знать. Сочельник такой, как надо, - отметил Андрющенко. Поделиться

Что известно о хлопке на оккупированных территориях

Вечером 24 декабря в Горловку "посетил" большой хлопок. Пылает торговый центр "Галактика". До этого, по сообщению в соцсетях, якобы слышали масштабные взрывы.

Горловская "Галактика" расположена по адресу: улица Маршала Жукова, 7

Говорят, что было не менее 15 прилетов.

Предварительно стало известно, что в помещениях ТЦ находились склады российских окупантов.

Пропагандистские каналы писали, что Горловку якобы обстреляли артиллерией – снарядами калибром 155 мм.

В пабликах страны-агрессора также утверждали: мол, есть несколько пострадавших.

К вечеру, 24 декабря, в оккупированном преступной армией Токмаке раздалось по меньшей мере несколько мощных взрывов.

По информации мэра оккупированного российской армией Мариуполя в Запорожской области Ивана Федорова, вечером в Токмаке раздалось не менее 3 мощных взрывов.