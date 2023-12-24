Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах утром 24 декабря. "Хлопок" звучит на северной окраине города.

В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы

В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города, - написал он. Поделиться

Ситуация в Запорожской области

Напомним, что российские захватчики оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали главными пунктами врага.

Также мы писали, что в последнее время участились взрывы в оккупированном Мелитополе. Местные говорят, что путинским войскам стало неспокойно в городе, поскольку у Силы обороны Украины есть оружие, которое может достать до них.

Кроме того, часто "хлопок" звучит и в оккупированном Токмаке. Недавно там "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.