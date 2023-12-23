В оккупированном Иловайске произошла масштабная бавовна на нефтебазе

В день, 23 декабря, в оккупированном преступной армией РФ Иловайске в Донецкой области произошел мощный взрыв на нефтехранилище российских оккупантов.

Что известно о хлопке на нефтебазе в Иловайске

По информации советника мэра оккупированного РФ Мариуполя Петра Андрющенко, хлопок состоялся на территории нефтехранилища российских военных преступников, расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

Андрющенко отметил, что взрыв произошел в районе 13:00 и был настолько мощным, что его ощутил весь город.

В результате взрыва также вспыхнул масштабный пожар.

Со своей стороны российские оккупанты заявили о ракетном ударе по городу и якобы даже привели фото с обломками от ракет.

Что известно о хлопке на других оккупированных РФ территориях Украины

Утром и днем на территории оккупированного Россией Крыма раздавались взрывы.

В Джанкойском районе раздались звуки пусков ракет. Впрочем, через несколько минут оккупанты экстренно закрыли Крымский мост. Отмечалось, что пуски под Джанкоем – работа российской ПВО.

Впоследствии наблюдатели сообщили о пролете ракеты над Красноперекопским районом.

Неизвестно, это отражение атаки в воздухе или ракеты летели на украинские города.

Тем временем Крымский мост прикрыли дымовым занавесом. Движение перекрывали более часа. После этого в Севастополе раздалась сирена воздушной тревоги. Над городом летали русские самолеты.

Позже стало известно о громком взрыве в поселке Черноморское. Там 10 ноября были уничтожены два десантных катера ЧФ России.