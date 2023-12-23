В оккупированном Иловайске произошла масштабная бавовна на нефтебазе
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Иловайске произошла масштабная бавовна на нефтебазе

Бавовна в Иловайске
Читати українською
Источник:  online.ua

В день, 23 декабря, в оккупированном преступной армией РФ Иловайске в Донецкой области произошел мощный взрыв на нефтехранилище российских оккупантов.

Что известно о хлопке на нефтебазе в Иловайске

По информации советника мэра оккупированного РФ Мариуполя Петра Андрющенко, хлопок состоялся на территории нефтехранилища российских военных преступников, расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

Андрющенко отметил, что взрыв произошел в районе 13:00 и был настолько мощным, что его ощутил весь город.

В результате взрыва также вспыхнул масштабный пожар.

Со своей стороны российские оккупанты заявили о ракетном ударе по городу и якобы даже привели фото с обломками от ракет.

Что известно о хлопке на других оккупированных РФ территориях Украины

Утром и днем на территории оккупированного Россией Крыма раздавались взрывы.

В Джанкойском районе раздались звуки пусков ракет. Впрочем, через несколько минут оккупанты экстренно закрыли Крымский мост. Отмечалось, что пуски под Джанкоем – работа российской ПВО.

Впоследствии наблюдатели сообщили о пролете ракеты над Красноперекопским районом.

Неизвестно, это отражение атаки в воздухе или ракеты летели на украинские города.

Тем временем Крымский мост прикрыли дымовым занавесом. Движение перекрывали более часа. После этого в Севастополе раздалась сирена воздушной тревоги. Над городом летали русские самолеты.

Позже стало известно о громком взрыве в поселке Черноморское. Там 10 ноября были уничтожены два десантных катера ЧФ России.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Новая бавовна в Москве. Мощно пылает Электрозавод — видео
Пожар в Москве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая бавовна. В Мариуполе горела военная техника российских оккупантов — видео
Мариуполь
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Мариуполе. ВСУ уничтожили склад с БК и оружием армии РФ
Мариуполь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.