7 декабря загорелось помещение Электрозавода в Преображенском районе Москвы. В настоящее время пламенем охвачено 200 кв м площади здания.

В Москве горит электрозавод

В столице страны-агрессора России произошла новая бавовна – пылает лакокрасочный цех Электрозавода.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Сильный черный дым валит из здания на Электрозаводской улице в Преображенском районе Москвы. Предварительно сотрудников в здании нет. На место выехали экстренные службы. Площадь пожара около 200 кв м.

Так, пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

Этому пожару назначен повышенный ранг опасности.

В Подмосковье раздался взрыв на электростанции

23 ноября в подмосковном городе Литкарино на местной электроподстанции произошел взрыв и пожар. Из-за этого обесточены более 10 населенных пунктов.

По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего по всей округе исчез свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.

По предварительным данным, более десяти населенных пунктов Подмосковья были обесточены.

Впоследствии РосСМИ сообщили, что инцидент с подстанцией произошел на территории Ленинского г. о. (в Молочном). Причиной, предварительно, стало короткое замыкание.