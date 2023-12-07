Нова бавовна у Москві. Потужно палає Електрозавод — відео

У Москві горить Електрозавод

У столиці країни-агресорки Росії сталася нова бавовна – палає лакофарбовий цех Електрозаводу.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Наразі сильний чорний дим валить із будівлі на Електрозаводській вулиці у Преображенському районі столиці. Попередньо співробітників у будівлі немає. На місце виїхали екстрені служби. Площа пожежі близько 200 кв м.

Так, пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, що знаходиться на заводі з виготовлення залізобетонних виробів та металевих конструкцій.

Цій пожежі надано підвищений ранг небезпечності.

У Підмосковʼї пролунав вибух на електростанції

23 листопада у підмосковному місті Литкаріно на місцевій електропідстанції трапився вибух і пожежа. Через це знеструмлено понад 10 населених пунктів.

За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого у всій окрузі зникло світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа.

За попередніми даними, понад десять населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

Згодом росЗМІ повідомили, що інцидент з підстанцією стався на території Ленінського р.о. (У Молоковому). Причиною, попередньо, стало коротке замикання.