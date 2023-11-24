У Москві спалахнула пожежа на електропідстанції — відео

На світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно»
Площа вогню близько 200 квадратів
Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.
За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.
Офіційної інформації про постраждалих – немає.
У Підмосковʼї пролунав вибух на електростанції
23 листопада у підмосковному місті Литкаріно на місцевій електропідстанції трапився вибух і пожежа. Через це знеструмлено понад 10 населених пунктів.
За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого у всій окрузі зникло світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа.
За попередніми даними, понад десять населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.
Згодом росЗМІ повідомили, що інцидент з підстанцією стався на території Ленінського р.о. (У Молоковому). Причиною, попередньо, стало коротке замикання.
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