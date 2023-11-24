У Москві спалахнула пожежа на електропідстанції — відео
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Події
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У Москві спалахнула пожежа на електропідстанції — відео

дим
Джерело:  online.ua

На світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно»

Площа вогню близько 200 квадратів

Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції «Чагіно» на південному сході Москви, – пишуть росЗМІ.

Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.

За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.

Офіційної інформації про постраждалих – немає. 

У Підмосковʼї пролунав вибух на електростанції

23 листопада у підмосковному місті Литкаріно на місцевій електропідстанції трапився вибух і пожежа. Через це знеструмлено понад 10 населених пунктів.

За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого у всій окрузі зникло світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа.

За попередніми даними, понад десять населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено. 

Згодом росЗМІ повідомили, що інцидент з підстанцією стався на території Ленінського р.о. (У Молоковому). Причиною, попередньо, стало коротке замикання.

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